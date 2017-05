Usporena procedura: Do kad će Goran čekati na kolica?

"Čelendž kup 2016" u košarci u kolicima od 22. do 24. aprila

Goran Pavlović, RVI iz Teslića, od oktobra vodi bitku sa FZO za nova invalidska kolica koja bi mu olakšala kretanje i svakodnevni život. Sadašnja je dobio na poklon od kolege iz Austrije i kaže da se raspadaju. Traženu dokumentaciju, mišljenja ljekara, pa i predračun za kolica, dostavio je Fondu.

Priča da je njegov zahtjev prvobitno odbijen uz obrazloženje da nije životno ugrožen. Žalio se, donio u Fond dodatno mišljenje specijaliste. Tender za nabavku kolica završen je 20.aprila.

“Ponovo su me zvali i rekli da moram čekati kraj mjeseca da isteknu neki rokovi žalbe, pa ako se niko ne bude žalio to će biti rješeno. U međuvremnu ta ortopedska kuća je napravila kolica, stigla su u Banjaluku, evo ima već više od 15 dana. Ja sam probao kolica, meni odgovaraju, ali ne mogu da ih preuzmem jer oni ne mogu dati dok oni ne dobiju od

Fonda nalog, ko će im to platiti”, kaže Pavlović.

Goran moli FZO da ubrza proceduru. Kaže da ga dani dijele od živih rana na tijelu, jer sjedi na raspadnutim kolicima. Iz Fonda pišu da oni ne nabavljaju medicinska sredstva već sklapaju ugovore o njihovoj isporuci sa dobavljačima.

“Isporučilac je dužan obezbjediti da osiguranom licu bude dostupno medicinsko sredstvo čija cijena odgovara cijeni iz cjenovnika Fonda, u skladu sa odgovarajućim standardima i to najkasnije u roku 30 dana od dana prijema ovjerenog naloga”, poručuju iz FZO.

Nova kolica sa nestrpljenjem isčekuju Goranova supruga Vesna i dvojica sinova. Navikli su da Goran, uprkos invaliditetu vodi aktivan život.

“Mi smo ipak uspjeli ostvariti normalan život i pored kolica. Prilagođeno mu je sve, on je samostalan. trudimo se odgajamo dvoje djece. Jer ovako on ne može da se kreće, kud i kamo može da boravi, više je vezan za krevet, njemu to ne odgovara”, ističe Vesna Pavlović, Goranova supruga.

Ministar boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, smatra da procedure za nabavku ortopedskih pomagala ne bi trebalo da budu komplikovane i dugotrajne. S njim se slaže i Goran Pavlović, ali na svom primjeru dokazuje da to i nije baš tako.