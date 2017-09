Uspon banjalučkog Univerziteta na svjetskim rang listama

Mataruga: Do kraja semestra uvodimo softver za plagijate

Banjalučki Univerzitet se na posljednjoj Vebometriks listi popeo za skoro 500 mjesta. Ta lista pokazuje internet vidljivost obrazovnih ustanova, ali i koliko su njihovi profesori citirani u naučnim radovima širom svijeta. Rektor kaže da bi plasman na listi bio i bolji, da su – bukvalno – profesori ranije bili registrovani onlajn.



“Problem je u tehničkim detaljima, recimo neki profesori se nisu prijavili na Google Scholar profil. I to je jedan dio akcionog plana, gdje mi insistiramo da u narednih nekoliko mjeseci svi nastavnici istraživači moraju otvoriti svoj nalog na Google Scholar da bi bili vidljivi međunarodnoj nauci”, objasnio je rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga.

Ipak, Univerzitet u Banjaluci još čeka dug put ka vrhu. Sada je ušao tek među prvih 5.000 na svijetu. Za profesora Čedomira Crnogorca, autora desetina knjiga iz oblasti geografije, uspon na listi nije prioritet, jer smo mi u RS ionako ograničeni ljudstvom i resursima.

“Ja znam da mi vrijedimo, nije u tome problem. I ne stidimo se naših radova. Ima tu dosta – da ne nabrajam kolege – ima dosta i naučnih oblasti, svega. Imamo prodor, i citirani smo, nije to nikakav problem. Ali nije to ona masovnost, nije to ono što bi mi mogli kad bi imali osigurana sredstva2, rekao je profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjaluci Čedomir Crnogorac.

Uprkos dobrim vjetrovima, rektor kaže – ulazak na najugledniju listu fakulteta, Šangajsku, je daleko. Lista najboljih 500 fakulteta na svijetu, za Univerzitet u Banjaluci, trenutno je misaona imenica. Između ostalog, i zato što prezauzeti profesori nemaju vremena za ozbiljniji naučni rad.

“Činjenica je da mi imamo dosta studijskih programa, imamo dosta predmeta, što uzima dosta vremena nastavnicima i saradnicima u realizaciji nastavnog procesa, i time ih pomalo udaljava od one obaveze realizacije naučnog rada”, rekao je rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga.

Naredni Vebometriks pregled bice objavljen u januaru 2018. godine. Uz pomoć akcionog plana, u rektoratu se nadaju da će napredovati koliko i prošli put.