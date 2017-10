Uspješan projekat: Bijeljinsko preduzeće zapošljava invalide

Radnici da izaberu novo rukovodstvo Banje Dvorovi do četvrtka ili slijedi stečaj

Radojica Ilić, ratni vojni invalid kontroliše naplatu parkinga u Bijeljini već 16 godina. Posao je dobio zahvaljujući preduzeću “Patriot” koje zapošljava invalidne osobe.

Zadovoljan je što ima priliku da radi i zaradi penziju, koja je na pragu.

„Nas je počelo 16 invalida. U prvoj i drugoj smjeni po osam je bilo i bilo je osam sektora. Držali smo te sektore gdje smo imali jedan kontrolor da naplaćujem na 150 parking mjesta. Zamislite jedno parking mjesto, stanete gore, vi trčite do vozila, tad je bila ručna naplata i ja dok stgnem tamo se već neki deseti parkirao, 50 ili 100 metara. Vozači zaključaju auto ključ u bravu i ode. Onda su nam se uveli kontrole, tako da je tad bilo malo teško i bilo je teško doći do naplate, ali smo uspIjevali“, ispričao je Radojica Ilić, radnik u “Patriot” d.o.o. Bijeljina

“Patriot” danas ima stalno zaposlena 24 radnika, a u vrijeme sezonskih radova taj broj je duplo veći. Osim što kontrolišu naplatu parkinga , uređuju i zelene površine na bijeljinskom području.

U gradskom parku ekipa ATV-a zatekla je Jovana Simića kako kosi travu i uklanja lišće. I on kao vojni invalid taj posao radi već sedam godina. Najviše mu smeta odnos građana prema sredini u kojoj žive.

„Jedan mali procenat građana koji razumiju, a onaj drugi dio nemaju već nekog razumijevanja”, kaže Jovan Simić, radnik u “Patriot d.o.o. Bijeljina”

Na pitanje šta mu najviše smeta kod građana odgovara: “Recimo, kad se radi kanal Dašnica, mi vadimo iz vode, čistimo, izbacujemo , oni iza nas, nekih 50 do 100 metara bacaju ponovo. To najviše smeta. Nisam ni izmakao čestito, on bacio već“, navodi Simić.

“Patriot” je prvo preduzeće u Srpskoj, koje je osnovala Boračka organizacija sa humanim ciljem, da zapošljava ratne vojne invalide. I u tome su uspjeli. Probleme uspješno prevazilaze pa imaju pozitivne poslovne rezultate.

„Ni jedna godina nije prošla da mi nismo pozitivno poslovali. Hoću samo da naglasim da cilj preduzeća nije profit. Mi pokušavamo i moramo da poslujemo pozitivno da bi narednu godinu dobili poslove. Naši su poslovi vezani za tendere gdje je jedan od elementarnih fatora i uslova u tenderskoj dokumentaciji pozitivan bilans stanja i bilans uspjeha. Nikad nismo preduzeće doveli u problematično stanje, a nama je jedini cilj da zaposlimo što više invalidnih lica“, rekao je Mladen Ubiparipović,tehnički direktor u Patriot d.o.o. Bijeljina.

Ovo preduzeće ima i svoj sindikat. Osnovan je prije deset godina, a na njegovom čelu je Radojica Ilić. Kaže da se niko iz uprave nije se bunio kada su htjeli da osnuju sindikalnu organizaciju. Čak su ih podržali u tome, ponosno priča Radojica.

„Sindikalna organizacija stoji iza svakog radnika. Radnik koji, recimo, napravi povredu radne discipline, ali nenamjerno ili nekim slučajem namjerno, onda mi, u nekom korektnom dijalogu sa direktorima, odnosno sa poslodavcima, riješavamo problem. U svakom slučaju, rješavamo pozitivno. Tako da su oni tu, mi smo tu, i zaista nemamo primjedbe na poslodavce“, navodi Radojica Ilić.

„Najveće bogastvo ovog preduzeća je ljudski resursi. Ti ljudi su toliko divni, ti ljudi su toliko privrženi svom poslu, odani, besprijekorni, gdje samo riječi hvale imamo za njih“, rekao je Ubiparipović.

Pomoć u radu Patriotu konstantno stiže od bijeljinskih vlasti. Dobru saradanju imaju i sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, ali i međunarodnim organizacijama. Oni su im pomogli da obnove vozila i opremu. Nije tajna ni da su po uzoru na Patriot u Srpskoj formirana slična preduzeća sa kojima, takođe, uspješno sarađuju.