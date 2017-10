Uskoro sanacija mosta u Priječanima

Rusi napravili most preko Eufrata u Siriji

Stakleni most u Kini počeo da se lomi VIDEO

Uklonjen stari most u Česmi

Pješački most u naselju Priječani biće obnovljen za nekoliko mjeseci, nakon što su gradske vlasti, poslije dva neuspješna tendera, odabrale ponuđača koji će izvršiti neophodne popravke na mostu, kako bi on konačno bio bezbjedan za prelazak pješaka.

Prema informacijama iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve, konstrukciona pojačanja na mostu, koja su neophodna kako bi most bio u potpunosti bezbjedan za prelazak pješaka, izvršiće preduzeće „Prijedor putevi“, po cijeni od 100.000 KM. Ovo preduzeće izabrano je putem pregovaračkog postupka, pošto se na pretodna dva tendera nije prijavila nijedna firma koja bi bila spremna da se upusti u ovaj posao.

“Odabrali smo ovaj postupak nabavke jer se niko nije prijavio na prethodna dva tendera. Nadamo se da će izvođač što prije početi sa radovima kako bi most bio konstrukciono ojačan i, u krajnosti, bezbjedan za sve ljude koji ga koriste”, rekao je načelnik odjeljenja Slaviša Sandić.

Raniji pješački most preko Vrbasa u Priječanima uništen je u katastrofalnim poplavama 2014. godine, nakon čega su „Vode Srpske“ angažovale preduzeće „Niskogradnja“ da sagradi novi most. Međutim, gradske vlasti su, u skladu sa svojim nadležnostima, prošle godine zabranile upotrebu mosta jer se ispostavilo da novoizgrađeni most nije bezbjedan za upotrebu.

Zbog potreba mještana Priječana, Grad Banjaluka preuzeo je na sebe obavezu da riješi ovaj problem, zbog čega je i raspisivana nova nabavka kako bi se most doveo u ispravno stanje.