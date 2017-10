Uragan “Nejt” zahvatio Misisipi VIDEO

Uragan “Nejt” zahvatio je obalu američke savezne države Misisipi sa razornom jačinom vjetra i kišom koja je izazvala poplave na ulicama i auto-putevima u regionu.

“Nejt” je u proteklih manje od dva mjeseca četvrta po redu snažna oluja koja je zahvatila SAD nakon “Harvija”, “Irme” i “Marije”.

Međutim, sa udarima vjetra jačine od 135 kilometara na čas “Nejt” je na najnižoj prvoj kategoriji uragana na skali koju koriste meteorolozi.

Američki Nacionalni centar za uragane /NHC/ ublažio je svoje upozorenje za NJu Orleans i “Nejt” je svrstan u kategoriju tropskih oluja. Meteorolozi, ipak upozoravaju da će “Nejt” dok bude išao ka istoku dobiti na snazi tokom prolaska duž obale rijeke Misisipija.

NHC je izrazio očekivanje da će oluja proći dijelove Misisipija, Alabame i Tenesija nakon čega će izgubiti na snazi.

U oblasti Henkok u Misisipiju kiša i udari vjetra dobijaju na jačini i brojne ulice su poplavljene.

#StormSurge coming into first floor of Golden Nugget casino in Biloxi. The doors are buckling and surge continues to rise !! #HurricaneNate pic.twitter.com/5TbA6hXyvW

— Mike Theiss (@MikeTheiss) October 8, 2017