Uprkos hendikepu Goran izuzetan sportista

U fočanskom Karate klubu “Ljubišnja” trenira pet članova sa teškoćama u razvoju, od kojih jedan osvaja i medalje.

Daunov sindrom Goranu Kovačeviću /33/ nije prepreka da trenira svoj omiljeni sport. Ove godine je prvi put dobio priliku da se takmiči i već je osvojio dvije zlatne medalje u katama.

Goran karate trenira već 10 godina.

“Zlatne medalje sam osvojio na turnirima na Palama i u Priboju. Volim svog trenera puno i volim svoje društvo, volim da idem na takmičenja i osvajam zlatne medalje”, kaže Goran.

Trener i predsjednik “Ljubišnje” Ljubomir Todović ističe da je Goran redovan na treninzima i da je veoma posvećen karateu.

“Mislim da je na ova dva takmičenja Goran doživio oduševljenje i vjerovatno je bio najsrećniji takmičar. On je veoma uporan, voli svoje drugove i, s obzirom da je malo stariji od njih, pazi ih kao da su mu braća i sestre”, ističe Todović.

Isto razumijevanje za mlade sa hendikepom pokazuju i u paljanskoj “Romaniji”, pa je dogovorom ova dva kluba na turniru na Palama uvrštena kategorija u kojoj je Goran nastupio.

U “LJubišnji” su uvjereni da će naići na razumijevanje republičkog saveza i da će uskoro, paralelno sa postojećim, zaživjeti sistem takmičenja za osobe sa teškoćama u razvoju, a to je i obaveza nakon što je karate postao olimpijski sport.

“Možemo to uraditi da na svakom takmičenju. Odvojimo pola sata ili školski čas na jednom borilištu, a za njih je to velika sreća. Mi smo sa fočanskim Centrom za socijalni rad dogovorili da Karate klub `LJubišnja` drži treninge svoj ostaloj djeci sa posebnim potrebama, a za početak će to biti dva termina sedmično”, rekao je Todović.

(Srna)