Uprava Alumine tvrdi da nije tajno pregovarala sa Pavgordom

Rukovodstvo Alumine nije dugo čekalo da pred kamerama demantuje tvrdnje svog bivšeg pravnog tima. U tome su ih podržali i novi zastupnici.

“Nismo pregovarali ni sa kim o priznavanju potraživanja Pavgorda”, odgovaraju iz uprave zvorničke Alumine na optužbe svog smijenjenog pravnog tima.

Pet dana nakon što je Vitomir Popović sa svojim advokatima saopštio da mu je uprava uručila otkaz, jer je odbio da pristane na sporazum sa Pavgordom i prizna 80 miliona spornih potraživanja, predsjednik Uprave Alumine sve demantuje. Milorad Motika odgovara da je advokatima otkazao samo zato što su ih loše zastupali, a to je, tvrdi, i dovelo do blokade računa.

“Veče prije blokade računa imali smo s njima konsultacije i tvrdili su da ne može doći do blokade računa, a već ujutro račun je bio blokiran. To je bio osnovni motiv. Mi s njima komuniciramo, pozvaćemo ih da podnesu izvještaj. Mi smo u međuvremenu angažovali gospodina Miloševića kao našeg pravnog zastupnika”, rekao je Milorad Motika, predsjednik Upravnog odbora Alumine.

Novi pravni zastupnik uvjerava da će na sudu spriječiti svaki pokušaj da se na osnovu spornih potraživanja Alumini blokira račun. Vitomir Popović danas radije ćuti. Poručuje samo da za sve što je rekao ima dokaze, uključujući i priču o pritiscima da se priznaju potraživanja.

Dokaza nema, uvjerava Motika i pojašnjava da, kao prvi čovjek Alumine, nije ni mogao da pregovara o potraživanjima Birča u stečaju. U tome ga podržava i novi pravni zastupnik.

“Mi smo posredno u stečaju preko Birča kao firma kćerka. Tako da mi ne možemo pregovarati, jer se svi procesi vode na Birač i mi smo u kompletnom ovom slučaju kolateralna šteta”, objašnjava Motika.

“Da li neko drugi pregovara, ja to zaista ne znam. Odnosno, možda bih to mogao da zavedem laički, pod nepoznavanje cijele situacije. Ja se samo bojim nečeg drugog, a to je da bilo kakva priča o dogovorima i pregovorima može samo štetno da djeluje prema RS, jer to sutra Ukio banka može da iskoristi protiv Republike Srpske pred nekom međunarodnom arbitražom”, kaže Vladimir Milošević, novi pravni zastupnik Alumine.

Vlada i Pavgord i zvanično su počeli da pregovaraju, uz dogovor da se ne oglašavaju u medijima, pojasnio je pravni zastupnik Pavgorda. Na njihov zahtjev, račun je privremeno odblokiran na 60 dana, pa ministar industrije pojašnjava da je Vlada u nepovoljnoj poziciji, jer oni, kažu, ne mogu da utiču na prduženje roka.

U Upravi Alumine danas kažu da je nakon deblokade sve pod kontrolom, pa su pomenuli i milionske investicije i nova, radna mjesta.