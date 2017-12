Upozorenje zbog olujnih udara vjetra

Crveni meteoalarm u većem dijelu BiH: Temperatura vazduha do 42 stepena!

Meteoalarm je za sutra zbog olujnih udara vjetra izdao narandžasto upozorenje za banjalučku, višegradsku, livanjsku, bihaćku i tuzlansku regiju, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U banjalučkoj, bihaćkoj i livanjskoj regiji sutra se očekuju udari vjetra od 60 do 80 kilometara na čas, a temperatura vazduha do minus osam stepeni Celzijusovih.

Na višegradskom i tuzlanskom području očekuju se udari vjetra od 60 do 90 kilometara na čas.

Temperatura vazduha u višegradskoj regiji padaće do minus 14 stepeni, a na tuzlanskom do minus osam.

Narandžasto upozorenje ukazuje na opasno vrijeme, odnosno prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.

Žuti meteoalarm proglašen je za područje od Prijedora, preko Gradiške niz rijeku Savu prema Bijeljini, te za sarajevsku, fočansku, trebinjsku i mostarsku regiju.

Na području od Prijedora do Bijeljine, te u sarajevskoj i fočanskoj regiji očekuje se temperatura vazduha do minus osam stepeni, a udari vjetra od 40 do 50 kilometara na čas.

Za mostarsku i trebinjsku regiju prognozirana je temperatura vazduha do minus tri stepena, a udari vjetra od 40 do 60 kilometara na čas.

Žuti meteoalarm ukazuje na potencijalno opasno vrijeme, odnosno prognozirane su vremenske pojave koje nisu neuobičajene, ali je potreban oprez.

