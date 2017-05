Upozorenje Sjevernoj Koreji: SAD poslale treću udarnu pomorsku grupu

SAD su poslale treću udarnu pomorsku grupu predvođenu nosačem aviona kao znak upozorenja Sjevernoj Koreji, javlja Glas Amerike.

“USS Nimic”, jedan od najvećih brodova na svijetu, pridružit će se nosačima aviona “USS Karl vinson” i “USS Ronald Regan” u zapadnom Pacifiku, rekli su izvori.

Vojska SAD rijetko šalje tri nosača aviona u isti region, napominje Glas Amerike i navodi da je rastuća sjevernokorejska nuklearna i raketna prijetnja viđena kao glavni bezbjednosni izazov za predsjednika Donalda Trampa, koji je obećao da će spriječiti tu zemlju da postane sposobna da izvede udare na SAD nuklearnim oružjem.

#BREAKING: @USNavy deploying USS Nimitz to Western Pacific, Third carrier-led strike forces in region pic.twitter.com/1XXQpDuYfg

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 27, 2017