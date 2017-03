Upozorenje: Lažni američki vojnici varaju žene sa Balkana preko interneta

Iza jedne fotografije i nekoliko različitih imena krije se isti prevarant. Pa sam tako vidjela da je “moj Klark” u isto vrijeme i Džejms i Dejvid i Lukas i Rasel… Ja sam imala sreće pa mu nisam dala novac i brzo sam ga razotkrila. Neke druge žene nisu. Jedna je emotivno slomljena jer se vezala za kriminalca – započinje za “Blic” priču Dragana L. (33) Srpkinja koja živi i radi u Nebraski i koja se našla na meti “romantičnog skamera”.



Koristeći se tuđim slikama, video snimcima i lažnim profilima na društvenim mrežama, “romantični prevaranti” već godinama biraju žene koje smatraju pogodnim metama za njihove planove. Američki mediji sada upozoravaju da su na meti najčešće žene sa Balkana.

Dragana koja se našla na liniji prevare jednog ovakvog prevaranta kaže da uvijek igraju na “istu loptu”: predstavljaju se kao američki vojnici i samohrani roditelji kako bi se žene sažalile na njih. U početku se samo dopisuju, da bi kasnije počeli da traže sitne pozajmice, koje vremenom postaju sve veće… Pa, ko nasjedne…

Dragana se iz Srbije odselila u Ameriku. Po zanimanju je doktor i dobila je posao u struci. Čim je stigla u Nebrasku upoznala je nekoliko porodica koje su se, takođe, iz Srbije doselile za vrijeme bombardovanja. Od njih je, kako kaže, saznala da se jednom mesječno, u mjestu u kom žive, organizuju druženja onih koji su došli iz drugih država kako bi razmijenili iskustva i slično… Odlučila je da ode.

– Da bih dobila obavještenje od organizatora okupljanja o vremenu i mjestu skupa, morala sam da otvorim profil na sajtu Internations, jer sajt automatski šalje obavještenja preko mejla. Vidjela sam da na sajtu ima jako puno Srba koji žive svuda po svijetu, ali ja lično do tada nisam čula za njega – priča Dragana.

Nekoliko mjeseci kasnije, na ovoj društvenoj mreži joj je stigla poruka od momka iz Kalifornije, Klarka Smita, koji se navodno doselio iz Škotske i radi u američkoj armiji kao rendžer.

– Pitao me je za pomoć oko snalaženja na sajtu i organizovanju skupova. Naravno ja ne znam puno o tome, ali ipak odgovaram na isti iz učtivosti. Poslije nekoliko razmijenjenih poruka, momak sa kojim se dopisujem kaze da radi u američkoj armiji, specijalna jedinica American Rangers, da je udovac, da ima ćerku od 10 god i da mu jako prija dopisivanje sa mnom… Pomislila sam pa ok, nije to ništa strašno, to je samo poneko dopisivanje – kaže ona i dodaje:

“Dopisivali smo se nekoliko nedjelja. Bio je jako interesantan, neposredan, duhovit, inteligentan, odmjeren, počeo je čak nekako i da mi se sviđa… a onda je “otišao” u misiju u Iran”.

Poslije nedjelju dana, prepričava ona, “Klark” je počeo da joj se jada kako je jako usamljen tamo, odvojen od svih, kako mu fali muzika na telefonu, pa ju je zamolio da mu pošalje “iTunes gift card” da skine muziku.

– Rekao je da bi mu puno značilo da ne padne u depresiju. Isti dan sam ga blokirala, jer sam potpuno svjesna raznoraznih prevaranata, pogotovo onih koje u životu pre nisam vidjela – nastavlja svoju priču ova Srpkinja.

Kako kaže, tada se dala u istraživanje preko interneta, i otkrila da se radi krimilanoj grupi ljudi iz Nigerije, koja je pokrala slike i video zapise američkih vojnika, koje potom koriste za lažno predstavljanje i manipulaciju lakovjernih žena radi iznude novca.

– Uvijek su u pitanju specijalne jedinice, udovci sa malom djecom – dodaje Dragana.

Kriminalac koji je njoj pisao imao je pik na žene sa Balkana. Kako kaže, saznala je da je to zato što ljudi sa Balkana teže razaznaju tuđe akcente.

Upozorenja na Fejsbuku

Ovakvi i slični prevaranti u Americi su dobro poznati, a na društvenim mrežama čak postoje i grupe gdje se dijele profili “skamera” kako bi se žene upozorile. Žrtve traže preko raznih sajtova, biznis sajtova, sajtova za upoznavanje, i uglavnom su iz Nigerije, a na ovaj način su uspijevali da izvuku i desetine hiljada dolara od žena.

Na fejsbuku se gotovo svakog dana objavi novi lažni profil prevaranata, a među njima i žena koje targetiraju muškarce. Bez obzira kako se predstavljaju, sistem rada “romantičnih prevaranata” uvijek je isti, pa je prošle godine na to reagovao i FBI.

UPOZORENJE FBI

– Ovi prevaranti će obično tražiti da sa sajta na kom ste se upoznali pređete na neki drugi vid komunikacije, putem imejla, telefona… Vrlo brzo će vam izjaviti ljubav, poslati fotografiju koja izgleda kao da je iz glamuroznog magazina. Predstavljaju se kao američki građani koji su na radu ili putovanju u inostranstvu, i obično zakazuju viđanje sa žrtvama. To viđanje se onda otkazuje zbog “nesrećnog slučaja”, i na kraju traže novac, iz različitih razloga, zbog putovanja, zdravstvenih problema, hotelskih računa, bolničkih računa za djecu, vize, dokumenta, ili zato što su opljačkani… – objavio je prošle godine FBI način rada “skamera” u saopštenju.

Kako upozorava američka bezbjednosna aslužba, građani nikako ne treba da šalju novac nekome koga su upoznali preko interneta, jer su šanse za povraćaj novca jako male.

– Ja sam imala srece jer nisam u potrazi za partnerom i nisam lakovjerna, ali jedna žena iz Grčke sa kojom sam pričala je emotivno slomljena jer se vezala za kriminalca. Čitala sam kasnije da ima žena koje su im slale i po nekoliko desetina hiljada dolara, za avionske karte da dođu kući, troškove liječenja u bolnici – kaže Dragana.

Ona dodaje da ju je prevarant, kada ga je razotkrila, molio da ga ne prijavi FBI.

– Djelovao je jako uzrujano što sam ga razotkrila. Pitala sam ga kako mi je slao poruke i zvao sa američkog broja telefona, ako nikad nije bio u Americi i ko je osoba koju sam vidjela na vidio pozivu. Odgovorio je da je sve laz, da postoji aplikacija i da je veoma jednostavna za korišćenje. FBI veoma brzo staje na put ovakvim kriminalnim organizacijama, ali oni se i dalje vraćaju, samo mijenjaju ciljne grupe. Prije su bile Amerikanke, jer djeluju da imaju novca za slanje svojim vojnicima u problemima. Sada su to Evropljanke – kaže Dragana i apeluje na sve da budu jako oprezni u komunikaciji preko interneta:

“Moj savjet je da treba biti veoma oprezan na društvenim mrežama, nisu samo u pitanju lažni profili koje svi znamo koliko ih ima. U pitanju su i vaše slike i lični podaci koje mogu doći u ruke ovakvih ljudi. A što se tiče komunikacije sa nepoznatim ljudima online, uglavnom, sve ono što se čini suviše dobro da bi bilo istinito, uglavnom i jeste.”

