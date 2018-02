Upozoravaju na opasnosti koje djecu čekaju na internetu

Fejsbuk, Instagram i Viber mogu biti opasni za djecu, poručuju iz MUP-a RS. Važno je, kažu, upoznati školarce kako da pametno koriste društvene mreže.

Roditelji i nastavnici moraju prvi reagovati kad primijete zloupotrebu djece na internetu, kažu u ministarstvu. Una Selena, učenica OŠ Miloš Crnjanski iz Banjaluke, kaže da je sa vršnjačkim nasiljem na internetu, dobro upoznata.

“Meni se to nikada nije desilo, ali zastupljeno je. I postoji vršnjačko nasilje na društvenim mrežama, pogotovo u osnovnim školama. Ali djeca se nose sa tim problemima i trude se da ih izbjegavaju, iako ima djece koja namjerno započinju takve konflikte preko društvenih mreža”, rekla je Una Selena Lukač, učenica 8. razreda.

U OŠ Miloš Crnjanski kažu da su ne tako davno imali slučaj vršnjačkog zlostavljanja. Srećom, sve se dobro završilo.

“Pa Viber je u pitanju, Viber grupe. Gdje su malo više zloupotrijebili to, gdje su jednu djevojčicu u grupi možda malo više zlostavljali, na neki način. Ali to je kratko trajalo. Brzo smo to otkrili, odmah smo reagovali i imali smo predavanja poslije toga za učenike tih razreda”, kazala je Vesna Banjac, direktor OŠ Miroslav Crnjanski.

Seksualno uznemiravanje, vrbovanje, organizovanje tuča i prijetnje, neki su od načina zloupotrebe djece na internetu, kažu iz MUP-a RS. Najgore je, kažu, što mnoga djeca o tome- ćute!

” Zlouporebe na internetu mogu biti različitih sadržaja. Kao što smo maloprije čuli i od direktorice, dešava se i među učenicima u osnovnim školama. Nije tako izraženo. Možda sva djeca i ne prijavljuju šta im se dešava. Vjerovatno postoji onih skrivenih slučajeva za koje ne znamo. Ali nije još uvijek nije toliko izražen broj da možemo da kažemo da je to neki veliki problem, kao što je to u nekim drugim zemljama”, izjavio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova RS.

Apelujemo na roditelje da prijave svaku sumnju zloupotrebe djece na internetu, kažu u MUP-u i poručuju da će sa kapmanjom upozorenja, nastaviti i u buduće.