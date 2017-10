Upoznajte najzdraviji narod na svijetu FOTO / VIDEO

Jedan od najzdravijih naroda na svijetu je mali narod koji se nalazi u planinskom području na sjeveru Pakistana, blizu granice s Avganistanom, Kašmirom i Kinom.

Narod Hunze za sebe tvrdi da su potomci Aleksandra Velikog. Sličniji su Evropljanima nego drugim azijskim narodima.

U posljednjim decenijama imaju dosta posjetilaca iz svih dijelova svijeta.

Oni nisu mit, ali žive na “krovu svijeta”

Jedan od razloga za to je njihova specifična mladolikost, otpornost na razne bolesti među kojima je i rak, a tome u prilog govori kako im je prosječni životni vijek oko 100 godina, iako mnogi među njima žive od 110 do 120 godina. Danas postoji oko 30 hiljada pripadnika Hunza naroda, a iako za to ne postoje pisani dokazi, kažu kako je među njima bilo i pojedinaca koji su doživjeli i do 160 godina. Ova mala, srećna i neobična zajednica živi na nadmorskoj visini od oko 3.000 metara, a tvrdi se da je Hunzama nemoguće pogoditi starost, jer sa 40 godina obično izgledaju duplo mlađe.

Kako je to moguće? Ni naučnici nisu posve sigurni, zbog čega su se bacili na izučavanje njihovih životnih navika u nadi da će tako otkriti “sveti gral zdravlja”. Sami pripadnici naroda tvrda kako tajna njihove mladolikosti i imuniteta leži u zdravim navikama.

Rađaju u 65-oj?

Iako je poznato se ženska plodnost drastično smanjuje nakon 40-ih godina, kod Hunzi ovo pravilo i nije tako strogo, a postoje primjeri žena koje su rađale i u 60-im, budući da im i menopauza nastupa u kasnijoj životnoj dobi. To zahvaljuju životu s malo stresa, puno seksa i najboljoj ishrani na svijetu.

Kupaju se u ledenoj vodi

Činjenica je da Hunze rijetko obolijevaju, ne samo od bolesti poput raka, dijabetesa ili pak srčanih bolesti, već i kada su u pitanju kratkotrajni virusi poput gripa.

Naučnici nagađaju kako iza svega stoje brojne metode kojima oni od mladosti jačaju svoj imunitet, a poznato je kako se Hunze bez problema kupaju i u posve ledenoj vodi.

Redovno poste

Specifično za Hunze je da jedu samo ono što uzgoje – ne prihvataju uvoznu ili industrijski proizvedenu hranu, a za naučnike je upravo to jedna od tajni njihove dugovječnosti, piše portal “Shift”.

Hrane se sirovim voćem i povrćem, orašastim plodovima, jedu mnogo sušenih kajsija, razne žitarice (uglavnom heljdu i ječam), mahunarke, ali i ovčiji sir, mlijeko i jaja. Jedan dio godine ne jedu ništa u trajanju između dva i četiri mjeseca već piju samo sok od sušenih kajsija. To je kod njih tradicija od davnina koju jako poštuju, a odvija se u doba godine kad voće još nije zrelo.

Sjemenke kajsija bogate su B-17 vitaminom koji djeluje antikancerogeno, a oni od sjemenki prave i ulje. No, riječ je o izuzetno malim dozama koje u protivnom mogu biti opasne po život. Tamo je čak stvar prestiža koja porodica ima više stabala kajsija na svojoj zemlji. Za njih vjeruju da im donose jak libido, dugu plodnost i vitalnost.

Puno hodanja i smijeha

Hunze provode većinu svog vremena u prirodi, na svježem vazduhu. Postoje brojne naučne studije koje potvrđuju benefite takve prakse, a za Hunze je specifično da na dan hodaju oko 20 kilometara.

Osim toga, ništa se ne može uporediti hodanjem po neravnom prirodnom terenu satima, što je njima svakodnevica. Dok se u ostatku svijeta radi “na normu” i pod stalnim stresom, Hunze praktikuju meditaciju. Što se tiče uzimanja pauza, oni tu vjeruju svom instinktu, naprosto se odmarajući kad god osjete da im je to potrebno. Iako su vrlo druželjubivi, pripadnici ovog naroda imaju naviku i da nekoliko sati na dan provode sami, kada meditiraju i posvećuju se svojim mislima.

