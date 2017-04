Uoči protesta, Milovan Bjelica zabranio saobraćaj u dijelu Sokoca

Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica danas je izdao naredbu o zabrani saobraćaja u više ulica ovog grada, a odluka će biti na snazi tokom većeg dijela utorka, 18. aprila, dana za koji su zakazani protesti drvoprerađivača.

Bjeličinom naredbom saobraćaj će biti zabranjen u periodu od sedam do 16 časova, i to u ulici Cara Lazara, od skretanja Ulice Pera Кosorića do Ulice Jova Jankovića.

Takođe, načelnik ove opštine precizirao je da će saobraćaj na raskrsnici prema Domu zdravlja regulisati saobraćajna policija Policijske stanice Sokolac.

Ovakve mjere su, očigledno, povezane za protestima drvoprerađivača u Sokocu zbog ranijeg imenovanja Rajka Bulajića za v. d. direktora Šumskog gazdinstva “Romanija”.

Drvoprerađivači ne odustaju od okupljanja, zakazanog za sutra u simboličnih 11.55 časova, ni nakon Bulajićevog odustajanja od ove funkcije, a o rastu tenzija u Sokocu svjedoči i odluka Milovana Bjelica da privremeno uspostavi “pješačku zonu” u dijelu grada, kao i najavljeno značajno prisustvo policije.