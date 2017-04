UNIS: Nova šansa za izlazak iz krize

Radnici nastavljaju štrajk, a “Unis” ima novu šansu za izlazak iz krize. Za nastavaka programa restrukturiranja u sudu je glasalo 38,5 odsto povjerilaca, među njima i oni kojima se najviše duguje.

Sve to treba da potvrdi sud do kraja aprila.

“Sud mora da ispita da li su ispunjeni ostali zakonski uslovi za da se potvrdi poravnanje i usvoji plan, ali mi očekujemo da su uslovi ispunjeni da će sud donijeti pozitivnu odluku. Što daje uslove da “Unis” nastavi proizvodnju, djelatnost”, kaže Dragan Adžić, član uprave “Unisa”.

Radnici i dalje u to ne vjeruju. Dodatno su razočarani što su i potpisi njih stotinu protiv plana, bili uzaludni.

“Većinski vlasnik već duguje, ulazi u nove dugove, već je u gubitku milion i 200.000 od januara nadalje, ne plaća plate, državi poreze, on već milion i 200, a kako platiti još 340 miliona”, rekao je Branko Rauković, predsjednik štrajkačkog odbora “Unisa”.

“Mi smo svi da firma radi, da idemo na posao da dinar dobijemo, ali ovako, crno preživljavnje, pa mi se godinama borimo da firma preživi”, poručuje Nada Grbić, radnica “Unisa”.

Stečaj kome su se radnici nadali, danas niko nije ni spomenuo. I povjereniku više nije jasno, po kojem planu restruktuiranja se dalje radi.

“Da li se radi o novom planu restrukturiranja ili se radi o izmijenjenom planu kako to sud navodi, ili novom planu restrukturiranja kako to navodi dužnik”, kaže Radomir Jokić, povjerenik “Unisa”.

Na to će da odgovori sud. Do kraja mjesaca treba i da utvrdi iznos potraživanja onih koji su plan podržali, što je nakon glasova povjerilaca, drugi uslov za njegovo konačno prihvatanje. Radnici se do kraja nedjelje nadaju bar obećanom dijelu potraživanja, januarskoj plati.