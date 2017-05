Umro Zbignjev Bžežinski

Uticajni američki politikolog poljskog porjekla i bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Zbignjev Bžežinski umro je u 89. godini života.

Vijest o njegovoj smrti objavila je sinoć njegova ćerka Mika Bžežinski na društvenim mrežama, prenose mediji.

Bžežinski je bio savjetnik za nacionalnu bezbjednost u administraciji američkog predsednika Džimija Kartera od 1977. do 1981. godine i savetnik predsjednika Lindona Džonsona od 1966. do 1968, ali je kao ekspert, član različitih odbora i organizacija i profesor na Univerzitetu Džons Hopkins ostao aktivan i uticajan do kraja života.

Poznat je i po ohrabrivanju disidenata iz Istočne Evrope i podsticanju borbe za ljudska prava u vrijeme Hladnog rata. U skorije vrijeme učestvovao je u privlačenju bivših sovjetskih republika u NATO, prenio je AP.

Važio je za zastupnika tvrde linije u američkoj spoljnoj politici, smatra se da je pomogao rušenju ekonomskih barijera između Zapada i Sovjetskog Saveza i Kine, u njegovo vrijeme je potpisan Sporazum o ograničavanju strateškog naoružanja (SALT II).

Pomagao je Karteru da se nosi sa situacijom u vrijeme Iranske krize i neuspelog ishoda talačke krize.

Rođen je u Varšavi 1928. godine a obrazovao se u Kanadi i SAD.

