Umro Tom Peti

Legendarni roker Tom Peti umro je u 66. godini usljed srčanog zastoja u svom domu u Kaliforniji, saopštila je njegova porodica.

Peti je pronađen bez svijesti u svom domu u Malibuu u Kaliforniji. U trenutku kada je pronađen nije disao i nisu se čuli otkucaji srca, javlja Bi-Bi-Si.

On je prebačen u bolnicu, ali ljekari nisu mogli da ga vrate u život. Umro je u večernjim satima okružen porodicom, članovima benda i prijateljima.

Peti je najpoznatiji kao pjevač rok sastava “Tom Peti i hartbrejkersi” /Tom Petty and the Heartbreakers/ sa hitovima kao što su “Američka djevojka”, “Slobodan pad”, “Brejkdaun”, “Učiti se letjeti” /Learning to Fly/ i druge.

“Umro je mirno, okružen porodicom i prijateljima”, rekao je njegov dugogodišnji menadžer Toni Dimitrijades.

(RTS)