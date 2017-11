Umro najozloglašeniji masovni ubica Čarls Menson

Masovni ubica Čarls Menson, lider sekte koji je tokom 60-ih godina prošlog vijeka upravljao ubistvima koje su počinili sljedbenici njegove “Porodice”, umro je.



To su objavili zvaničnici zatvora u Kaliforniji u kojem je izdržavao kaznu, prenosi Rojters.

Prije četriri dana američki mediji su prenijeli kao hitnu vest da je 83-godišnji Menson prebačen u bolnicu zbog izuzetno lošeg zdravstvenog stanja i da se pretpostavlja da se ovaj put “neće izvući”.

Menson se nalazio u bolnici u Bejkersfildu, u Kaliforniji.

TMZ je podsjetio da je to drugi put ove godine da je Menson hospitalizovan hitno.

Ubica koji nije uprljao ruke ubistvom

Menson je inače najpoznatiji masovni ubica dvadesetog vijeka. Organizovao je sektu koja je u njegovo ime ubila oko 35 ljudi, mada tačan broj nije poznat. On sam nije “uprljao” ruke nijednim ubistvom.

Rođen je u Sinsinatiju 1934. godine. Oca nije upoznao, a majka ga nije željela pa je odrastao na ulici. Do 1967. godine u zatvoru je proveo više od 17 godina. Te godine preselio se u Los Anđeles i počeo da okuplja Porodicu. Inspirisan pjesmom Bitlsa “Helter Skelter” kao i Otkrovenjem Jovanovim, povjerovao je da se bliži rat rasa i nuklearni napad.

Tokom noći 9. avgusta 1969. on je svojim ljudima naredio da ubiju Šeron Tejt, ženu reditelja Romana Polanskog, koja je bila u osmom mjesecu trudnoće. Kada je pronađeno na njenom tijelu je bilo 16 uboda nožem. Ona nije bila jedina žrtva. Članovi Mensonove sekte ubili su i Stivena Parenta, Džeja Sebringa, Ebigejl Folger i Vojceka Frikovskog, koji su se nalazili u kući.

Na vratima je krvlju bila ispisana riječ: Svinje.

Sljedeće noći ubijeni su Leno i Rozmari La Bjanka. Ovoga puta Menson je lično uhvatio žrtve i vezao ih da bi tek onda naredio svojim ljudima da ih ubiju. Ipak, ni tada on nije potegao oružje, i na njih niko ne bi posumnjao da Suzan Etkins nije uhvaćena zbog ubistva Gerija Hinmana.

Iako Menson nije lično učestvovao u ubistvima, osuđen je zbog planiranja i naredbe. U martu 1971. izrečena mu je smrtna kazna, ali je zamijenjena doživotnom.

