Umjesto u školi, učenici će ići na nastavu u Mjesnu zajednicu Donja Kola

Za sada, od popravke škole nema ništa, ali su za prelazak u nove prostorije Mjesne zajednice dobili odobrenje. Dva učitelja i 28 učenika područnog odjeljenja u Donjim Kolima riješiće se straha od kiše i snjega. Krov je potpuno propao, pa prokišnjava.



Griju se na drva, ali zbog oronulih prozora duva sa svih strana. Priznaju da nove prostorije zvuče primamljivo, ali ne žele da se tako lako odreknu svoje škole.

“I mi, mislim da i roditelji, ne bi voljeli da se ova škola zaključa jer vjerovatno vremenom kad niko ne bi bio u toj školi, ona bi se uništila. A mislim da bi trebalo to da se renovira, da je to bitno za ovaj kraj. Ipak je to škola”, rekla je učiteljica Nedeljka Popravak.

Prostorije, u kojima će do obnove, boraviti, namijenjene su i za ambulantu i za mjesnu zajednicu. Ambulanta još ne radi, a kako će kad proradi, nisu razmišljali. Bitno je da su za sada zbrinuli djecu. Uvjeravaju u Ministarstvu da na školu neće zaboraviti.

“Ministarstvo prosvjete i kulture upoznato je da je neophodno obnoviti objekat Područnog odjeljenja Donja Kola i nastojaće da u narednom periodu, u saradnji sa donatorima, iznađe sredstva”, saopšteno jeiz Ministarstva prosvjete i kulture RS.

Neophodna i jeste. Prije pet godina samo četvoro novih prvačića sjedilo je u klupama. Od tada, situacija ide samo nabolje jer su brojke na njihovoj strani.

Svake godine se u ovu područnu školu upiše sve više prvačića. Prošle godine njih osmoro, ove desetoro. Iako svi nestrpljivo čekaju da pređu u nove prostorije mjesne zajednice, najveća im je želja da se jednog dana vrate u svoje obnovljene učionice.