Umičević: Melanija me je pozvala na bal u Vašington

Tehnički direktor Tvornice obuće „Bema“ Marinko Umičević dobio je, kako je naveo u današnjem saopštenju, poziv od buduće prve dame SAD-a Melanije Tramp, za odlazak na bal u Vašingtonu.



– Poziv me je obradovao kao i to da me gospođa Melanija nije zaboravila. Pokušaću da dobijem vizu i riješim let za odlazak na bal, ukoliko ne uspijem biće mi žao, ali mi je svakako čast, kao i svim Beminim radnicima, da gospođa Melanija uđe u Bijelu kuću u našim cipelama“.

Melanija Tramp je supruga novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trampa, koji će dužnost na ovoj funkciji preuzeti 20. januara.