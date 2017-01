Umičević: Draga gospođo Melanija, ne daju mi da dođem!

“Draga gospođo Melanija rado bih došao ali mi ne daju.” Tako otprilike Marinko Umičević počinje svoje pismo prvoj dami Amerike.



Nije dobio vizu tako pa se u pismu izvinio Melaniji Tramp što ne može da stigne na bal koji će se za dva dana održati u Vašingtonu. Sve je, kaže, bilo spremno. Smoking i mašna, čak i pokloni.

“Odmah ću vam reći da sam kupio za gospodina Trampa sam kupio priglavke. Žene su mi oštrikale priglavke sa našim zmijanjskim vezom i kupio sam mu šal: pola Republika Srpska pola “Vulturesi” i Borac. Gospođi Melaniji sam kupio… pa da se zna Banjaluka – i knjigu sam njemu planirao “Republika Srpska” knjigu – pa ima on svega, šta ćeš ti njemu kupiti kad on ima ptičijeg mlijeka. A za gospođu Melaniju sam kupio, da me se sjeti, jednu spavaćicu sa zmijanjskim vezom pa prije spavanja da bude fina, udobna”, rekao je tehnički direktor Fabrike obuće “Bema” Banjaluka Marinko Umičević.

Trebao je da sjedi za stolom broj dva i imao bi, kaže, status VIP gosta. Zbog toga što je Melaniji Tramp poklonio cipele za šetnju po Bijeloj kući – na gala večeri mu je čak bilo omogućeno obraćanje prisutnima. Po protokolu govor je trebalo da traje puna tri minuta. Imao je, kaže, i poslovne planove.

“Ako bude prilike, dragi bog da, da se ode – pošto njena ćerka, zapravo Trampova ćerka iz prvog braka ima fabriku cipela. Tu sam mislio da napravim neki posao – da ne idem džabe, nego treba vidjeti neku ekonomiju, šta možemo raditi. Dobio sam i kravatu i košulju ali malena mi košulja, da sam je novinaru Ćurkoviću, za njega se ubila”, rekao je Umičević.

Zbog istog problema, prije tri dana posjetu Americi otkazao je i predsjednik Republike. Milorad Dodik i danas tvrdi da je izdavanje vize blokirala stara američka administracija i za sve je okrivio američku amabasadorku u BiH.

“Jedno je sigurno a to je da ja neću koristiti pasoš Bosne i Hercegovine u narednom vremenu – ja ću ga se javno odreći. I, naravno, sad ću preći na korišćenje pasoša Srbije”, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

I dok Milorad Dodik nije pričao o poklonima – Marinko Umičević je Trampovima poslao fotografiju ćevapa sa feferonom na vrhu, uz pozivnicu da dođu u Banjaluku, kad već on ne može u Ameriku.