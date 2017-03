Odlukom Skupštine opštine Istočna Ilidža investitorima koji grade individualne stambene i stambeno-poslovne objekte na području ove opštine znatno su umanjene naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu.

Porodicama poginulih boraca i civilnih žrtava rata umanjeno je plaćanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu u visini od 80 odsto, invalidima rata prve i druge kategorije 60 odsto, invalidima ostalih kategorija 30 odsto i učesnicima rata za 10 odsto, saopšteno je iz grada Istočno Sarajevo.

Bračnim parovima do 35 godina starosti umanjeno je plaćanje nakande za uređenje i rentu do 90 odsto, za površinu do 150 metara kvadratnih, ukoliko nisu prethodno riješili stambeno pitanje.

U saopštenju se navodi da je i za bračne parove starije od 35 godina, a koji nisu ranije riješili stambeno pitanje, plaćanje naknade umanjeno za 50 odsto, za površinu do 150 metara kvadratnih.

Uslovi i procenat oslobađanja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu za bračne parove, regulisani su posebnim pravilnikom koji donosi načelnik opštine.

Ukoliko investitor ima više osnova za popust u plaćanju, biće oslobođen po osnovu koji je za njega najpovoljniji.

