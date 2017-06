Ulovio soma teškog 73 kilograma FOTO

Tender za most na Savi do kraja godine

Damir Huljić ovaj će ulov pamtiti cijeli život. Naime, on je na Savi ulovio soma teškog 73 kilograma.



– Nije prošlo niti dvadesetak minuta od kako sam bacio mamac u vodu i vrh od jednog štapa zaronio je u vodu. Odmah sam znao da je nešto veliko. Kontrirao sam, ali štap nisam mogao podignuti, struna se počela odmotavati, riba je vukla na vodu. U čamcu su mi bila još dva štapa i nekako sam ih uspio izvaditi iz vode da se ne bi zapetljali, mrcina je i dalje vukla, jedno tristo metara. S obzirom da imam sonar pomoću kojeg sam i odabrao teren gdje ću zabaciti udicu, a to je bila jedna idealna pozicija, potopljena šuma, kosina s oko četiri metra koja je padala na osam metara dubine.

Znao sam da je veliki som, ali niti pomisliti nisam mogao da je toliki. U nekoliko navrata iskoristio sam trenutak kada sam mu mogao kontrirati i povući k sebi jer u protivnom on sve kida. Za nevjerovati, toliku ribetinu izvukao sam za 15 do 20 minuta. Nisam ga mogao odnijeti sam iz čamca u automobil pa mi je pomogao prijatelj – ispričao je Damir Huljić. Soma, za kojeg smatra da je do sada jedan od najvećih ulovljenih na tom području, ulovio je na 30-gramski mamac načinjen od leptira vodenog cvijeta s Kupe.

– Ovo mi je najteži ulov. I do sada je bilo kapitalaca, lani sam ulovio soma teškog 50 kilograma – rekao je Damir.

(24sata.hr)