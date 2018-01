Ulica koja spaja Motike i Petrićevac prekrivena rupama i fekalijama, obaćana sanacija

Do kraja godine gradnja centralnog spomenika za poginule borce

Ulica koja spaja Petrićevac i Motike je rak rana ovog dijela Banjaluke, žale se mještani tih naselja.

Vozila se jedva mimoilaze, sve je puno rupa, nema ni trotoara, a haos nastaje kada padne kiša, jer se izlijevaju fekalije zbog kojih niko ne može napolje. Ljudi kažu – žalimo se godinama, ali od toga nema vajde.

“Ima na barem 10 mjesta, 10-15 mjesta gdje se izlije na put. Ljudi se snalaze opet, nekako peru i čiste”, kaže mještanin Đurađ Savić.

Rupe su, kažu, tek priča za sebe. Mještani priželjkuju, ako ništa drugo, da se barem zakrpe kako treba.

“Rupe krpe lopatama. Često prođem putem i gledam, s kamiona bace malo pijeska i onda on uzme lopatu i kao zagrne rupu. To je kao krpljenje našeg puta, a asfalt nikada ništa”, kazao je Slobodan Radovanović.

“Gradska uprava to zna ima punih 15-20 godina. Samo stalno nešto obećavaju, a ništa konkretno ne rade. Oni su, navodno, upoznati s našim problemima i to im je kao prioritet, ali to je mrtvo slovo na papiru. Od prioriteta nema ništa”, rekao je Vojislav Petković.

Radimo na rješavanju tog problema, odgovaraju mještanima iz Gradske uprave. U Odjeljenju za komunalne poslove kažu da je projekat sanacije u toku. Uz to, prionuli su i da pronađu sredstva.

“Ono što je plan Gradske uprave, a to već Odjeljenje za saobraćaj i puteve radi, projektuje tu saobraćajnicu i nadamo se da ćemo u ovoj godini krenuti u izgradnju te saobraćajnice, u potpunu rekonstrukciju i izgradnju kada bi pored saobraćajnice u trupu puta bila urađena i oborinska kanalizacija. Onda bi jedan dio tih problema sigurno bio riješen”, rekao je Petar Bilčar, načelnik Odjeljenja za komunalne poslove.

Jedva čekamo da vidimo bager i mašine, odgovaraju mještani. Nadaju se da će im stići prije oktobra.