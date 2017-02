Ukrao kamion pun plinskih boca, pa se zaletio ka centru Barselone!

Španska policija pucala je na vozača kamiona sa gasom kako bi ga spriječila da izazove katastrofu u centru Barselone.

Neimenovani vozač je kamion pun gasa vozio neprilagođenom brzinom (više od 100 kilometara na sat) i to suprotnom trakom, jureći ka centru grada.

Police fire on stolen truck driven by drugged out Swede in #Barcelona https://t.co/zTb7EuFxfU via @TheLocalSpain #DSNEurope #Spain #Crime

Policija ga je nekoliko minuta jurila, što se pretvorilo u pravu filmsku potjeru na ulicama glavnog grada Katalonije, da bi jedan od policajaca morao da puca u bočne prozore kabine kako bi primorao vozača da zaustavi vozilo.

Driver of gas cylinder truck in #Barcelona was ARRESTED by cops. Not shot dead, despite what others are reporting https://t.co/3SNAeafIpG pic.twitter.com/hJaM5dBSpr

— John Hall (@JohnMatthewHall) February 21, 2017