Ukrajinci lažirali smrt, “ubijeni” ruski novinar je živ

“Ubistvo” ruskog novinara Arkadija Babčenka u Kijevu zapravo je diverzija koju je sprovela ukrajinska policija kako bi spriječili Ruse da ga stvarno likvidiraju, tvrde u Kijevu.

Sergej Gritsak, šef SBU, Državne službe bezbednosti Ukrajine, rekao je da je Babčenko živ i nepovređen.

On tvrdi da SBU ima informacije o planiranom pokušaju atentata na novinara, te da su djelovali kako bi spriječili zavjeru.

– Želim da čestitam svojoj porodici, svima nama i cijelom svetu koji nas gleda i čestitam Babčenku treći rođendan – napisao je Gritsak na svom Fejsbuk profilu.

Treći rođendan referenca je koja se odnosi na to da je Babčenko već jednom preživio atentat 29. maja prije nekoliko godina.

Babčenko je inscenirao svoju smrt zajedno sa ukrajinskom policijom kao dio istrage koja se vodila zbog smrtnih prijetnji koje je dobijao, objasnili su zvaničnici.

Diverzija je planirana gotovo dva mjeseca.

Policija je saopštila da je u operaciji uhapšena jedna osoba.

Govoreći pred novinarima, Babčenko se izvinio najbližima.

– Bio sam prinuđen da sahranim svoje prijatelje i kolege toliko puta, tako da mi je osjećaj poznat – rekao je novinar.

JUST IN: Russian journalist Arkady Babchenko, who was reported shot and killed in Ukrainian capital Tuesday, has shown up at a news conference.

Ukrainian Security Service says the agency faked Babchenko’s death to catch those who were trying to kill him. pic.twitter.com/jR2ynyk4lf

— MSNBC (@MSNBC) May 30, 2018