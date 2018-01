Ukradene bronzane biste sa groblja u Romanovcima

“Lopovi ne biraju, ali nismo ni pomislili da bi neko mogao da ukrade bronzane biste sa grobova naših najbližih, a ostala su samo prevaljena postolja”, pričaju u porodici Nježić iz Romanovaca nadomak Gradiške. Za krađu su čuli od svog rođaka Nenada.

“Kad sam išao na sahranu bratu gore, onda sam vidio gdje ljudi pričaju da su nestale one tri biste. Pitao sam i popa, pop kaže to je odneseno. Ružno je ono vidjeti onako da se na pravoslavnom groblju može uraditi”, ispričao je Nenad Perović, rođak porodice Nežić.

Sve se desilo na groblju kod stare crkve brvnare u kojoj se vjenčao i veliki srpski pisac Petar Kočić. Najstarije komšije u nevjerici pričaju da ne pamte da se to ranije nije dešavalo.

“Nije se nikad to dešavalo, nikad se to nije dešavalo ovdje, a nakon 30 godina da se to sada desilo “, kaže Mirko Zelenika, komšija porodice Nežić.

Riječ je, kažu Nježići, o bistama velike vrijednosti. Kada su postavljene koštale su oko 15 000 maraka.

Porodica Nežić sumnja da su tri bronzane biste ukradene baš uoči Božića. Kažu da su bile teške i do 30 kilograma. Slučaj su prijavili i policiji. Službenici su obavili uviđaj, ali još nisu pronašli kradljivca.