Ukidanje sancija Miloradu Dodiku iduće godine?

Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić rekao je da je realno očekivati da će sankcije predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, koje je uvela prethodna američka administracija, biti ukinute tokom naredne godine.

“To je sada već tehničko pitanje. Čekali smo da se na određene pozicije imenuju novi ljudi. Trenutno je riječ o tri čovjeka, sekretara. Dvojica su već imenovana. Trećeg čekamo na mjesto u Ministarstvu finansija. Znači, imamo sve više ljudi koji zastupaju novu politiku, a koja je na ruku predsjedniku Dodiku. Kada se oni imenuju, stvaraju se uslovi da naši advokati naprave zahtjev da se krene u proceduru ukidanja sankcija”, istakao je Kesić.

On je rekao da u američkim krugovima, gdje ima kontakte i saradnju, na Dodika gledaju sa poštovanjem.

“Prethodne administracije, od Klintonove do Obamine, bile su vezane za globalizam. To je bila ideologija koja se gurala, stvaralo se savezništvo sa DŽordžom Sorošom i njegovom fondacijom. Bila je uska saradnja između američkih fondacija, nevladinih organizacija, Stejt departmenta i Soroša, na projektu izgradnje liberalne demokratije i građanskog društva. To se nije dešavalo samo u SAD, već i u cijelom svijetu. Sada je došla nova administracija koja na Soroša gleda prvenstveno kao neprijatelja, tačnije Trampovog neprijatelja. Taj čovjek ulaže ogromna sredstva na njegovo /Trampovo/ rušenje”, naveo je Kesić za RTRS.

On je pojasnio da se predsjednik Republike Srpske u priči oko Soroša doživljava kao heroj, jer on od početka nije za njegovu globalističku politiku, kojoj se protivi i Tramp. “Oni koji su bliski Trampu, na Dodika sada ne gledaju u negativnom kontekstu, a zbog čega ga je prethodna administracija sankcionisala”, dodao je Kesić.

Prema njegovim riječima, SAD cijeni političare u Evropi koji su rekli “ne” i čvrsto odbili globalističku politiku, štiteći svoj narod. “Dodik je to uradio i očito je da se iz dana u dan mijenja pogled na njegov trenutni status koji ima u SAD. Paradoks je da je upravo zbog tih stavova dobio sankcije, jer nije htio da popusti pred pritiscima Vašingtona i Brisela”, rekao je Kesić.

On je naveo da Ameriku interesuje Dejtonski sporazum, jer on garantuje stabilnost, ali da su tek sada počeli da shvataju da je on nelegalno izmijenjen i da je to osnovni problem u BiH.

“Važno je reći da su i Hrvati otvorili svoje predstavništvo u Vašingtonu. Kada se tamo čuje i njihov glas, tačnije nezadovoljstvo, svima će biti jasno šta se dešavalo i zbog čega su nastali problemi. Jasno je sada da se želi stvoriti unitarna BiH, da se ignoriše Dejtonski i Vašingtonski sporazum, te da se krši osnovna garancija za ljudska prava. U Vašingtonu se pogled na BiH mijenja, mnogo kritičnije se gleda i razmišlja o ovoj zemlji, što Republici Srpskoj otvara prostor za djelovanje”, tvrdi Kesić.

On je naveo da je stara administracija na neki način željela da kazni Dodika zbog nepoštovanja njihove želje o centralizovanoj BiH, kao i zbog priče o otcjepljenju Srpske.

“Sada vidimo da kod Trampa postoji visok nivo tolerancije za političare, koji govore o potrebi izlaska iz Evropske unije. Obamina administracija bi odmah prijetila tim političarima, međutim Tramp na to tako ne gleda. Time je i na strani Republike Srpske”, kaže Kesić.

(Srna)