Ukida li se prvostepena presuda Naseru Oriću?

Medijski navodi da će Sud BiH ukinuti oslobađajuću presudu Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću koji se terete za ratne zločine nad Srbima u Srebrenici, izazvali su reakcije u Srpskoj i probudili nadu u osuđujuću presudu.

Milorad Kojić, direktor Centra za istraživanje rata i ratnih zločina podvlači da je čitav prvostepeni postupak protiv Orića i Muhića pratilo niz kontroverzi i uticaja na svjedoke i da je, na kraju, bh. tužilac Miroslav Janjić zatražio ukidanje presude upravo zbog povreda krivičnog postupka.

“Te kontroverze su se prije svega ogledale na uticaju na svjedoke. Mi znamo da je Sud svojevremeno odredio mjere zabrane Naseru Oriću, međutim, jedino logično rješenje je tada bilo određivanje mjere pritvora, jer bi upravo određivanjem mjere pritvora spriječila bilo kakva mogućnost uticaja na svjedoke. Znamo da je bilo određenih uticaja na svjedoke. I pored tih činjenica, bilo je dovoljno dokaza da se naser Orić osudi”, kaže Kojić.

Advokat Nasera Orića, Lejla Čović, u kratkom telefonskom razgovoru poručila je da ne želi komentarisati spekulacije.

MUP Republike Srpske ranije je prikupio dokumentaciju o uticaju na svjedoke, od prijetnji do mita dok je postupak protiv Orića bio u rukama bh. Tužilaštva. Nije pomogla ni završna riječ bh-tužioca da je zaštićeni svjedok, do detalja, svjedočio o ubistvu Slobodana Ilića. Iz Vlade poručuju da dokaza itekako ima. Potrebno je samo da ih uvaže u drugostepenom postupku.

“Ono što je krajnji cilj jeste da se dođe do istine i do adekvatnih presuda za nešto za šta postoje dokazi koji su čitav niz godina bili zanemarivani, ne samo u slučaju Nasera Orića, nego i mnogih drugih koji su bili na strani i bošnjačke politike i bošnjačke vojske i nikada se nije došlo do epiloga sudskog”, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

“Svi procesi koji su vođeni protiv Orića su bili onakvi kakvi nisu trebali da budu. Rezultat tih procesa je bio, nažalost, oslobađajući. Mislim da je to dobra odluka i da ljudi pojedini koji rade u sudstvu, Tužilaštvu, shvataju svoju ulogu i svoju ozbiljnost i odgovornost prema građanima ove zemlje. Dobro je da se vraća postupak”, ocijenio je Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Šaban Maksumić, predsjedavajući Sudskog vijeća koje je izreklo oslobađajuću presudu Oriću i Muhiću na listi je sudija i tužilaca za koje je dostavljena informacija Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH o sumnjivoj ratnoj prošlosti. Podobnost Maksumića da obavlja tu funkciju još nije ispitana, jer još nema zakonske izmjene kojom bi se utvrdila ratna prošlost sudija i tužilaca.

“Radimo na tome, taj posao je još na akcionom planu, treba da bude završen do 30. juna ove godine, znači za nekih mjesec dana”, kaže Milan Tegeltija, predsjednik VSTS-a.

Ukidanje prvostepene presude, Tužilaštvo je zatražilo u maju ove godine. U žalbi je navedeno i da činjenice nisu potpuno utvrđene, ali i da se pisani otpravak presude razlikuje od izrečene presude.