Ujak silovao djevojčicu, ona ostala trudna

Devojčica I. N. (14) iz sela Mramorak kod Kovina, koju je ujak Aleksandar Novakov (40) silovao i napravio joj dijete, abotiraće u ponedeljak. I. N. je sada u trećem mjesecu trudnoće, a njen ujak je uhapšen.

Višemjesečno zlostavljanje otkriveno je u četvrtak kada se djevojčica požalila drugarici. Rekla je da ne može više da podnese ujaka, koji je mjesecima silovao.

Priznala je i da joj je ujak napravio dijete i da je trudna – rekao je za Alo izvor blizak istrazi. Slučaj je odmah prijavljen policiji u Kovinu, javlja Telegraf.

Novakov je uhapšen. uzeti su mu trenerka, farmerke i zaplijenjen mu je “audi” u kom se dogodilo silovanje da bi se izolovao DNK. Slučaj vodi Tužilaštvo u Smederevu, a istraga će utvrditi šta se dogodilo.

Majka djevojčice je zaprepašćena, a kaže da je i nju rođeni brat pokušao da siluje nakon očeve smrti.

Novakov ima desetoro djece sa suprugom, od čega je četvoro bolesno. Ona je upoznata sa događajem, i kaže da ga se cijela rodbina odrekla kada je pukla bruka.

Djevojčica je u policiji ispričala sve šta se desilo, dok je njen ujak sve slušao spuštenog pogleda.

“Sačekao me i naredio mi da uđem u auto. Potom me je silovao, ne znam ni sama koliko puta, a ja sam ćutala iz straha i sramote. Rekla sam mu da me ostavi i da mislim da sam trudna, na šta mi je odgovorio: “Baš me briga” i opet me silovao”, rekla je I. N.

(Novosti)