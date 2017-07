UIO kreće u “obračun” sa 20.000 poreskih obveznika

U UIO BiH odlučili su da se “obračunaju” sa čak 20 hiljada poreskih obveznika koji, u posljednjih deset godina, nisu imali oporezivi, godišnji, promet od 50 hiljada maraka. Kako sada stvari stoje, ostaće bez PDV broja.

Na sve to, ukupno su uplatili 19 i po miliona maraka poreza, a zatražili, i dobili, duplo više povrata.

“Što se tiče obveznika koji bude deregistrovan iz isitema PDV-a to ne znači da on neće moći obavljati svoju djelatnost dalje. Naprotiv on će svoju djelatnost moći obavljati s tim da neće biti obveznik u sistemu PDV-a i UIO već će svoju djelatnost nastavljati obavljati, a svoje obaveze po osnovu sada direktnih poreza uplaćivati PURS, PUFBiH i Distrikta”, kaže Ratko Kovačević, portparol UIO.

Iz UIO najavljuju da će novim prijedlogom Zakona o PDV-u, koji je u završnoj fazi, tražiti povćanje praga za registraciju u sistem PDV-a na 75, možda i na 100 hiljada maraka. Time bi “očistili” sistem od onih koji traže ogroman povrat za malu uplatu.

“To znači da će u okviru praga PDV od 100 hiljada maraka jedan zanatlija, jedan moler, farbar, obućar, moći da prijavi tri radnika i moći da ukalkuliše svoje materijalne troškove i da ne prelazi taj prag PDV-a koji je ranije bio veoma nizak”, pojašnjava Goran Račić, iz Područne privredne komore Banjaluka.

Zato se najavljenom povećanju PDV limita, posebno raduju mali preduzetnici i zanatlije. Za banjalučkog časovničara Dušana Kudru svaka mjera koja olakšava poslovanje je dobrodošla.

“Po meni je najbitnije da, i za njih a i za nas, da jednom mjesečno svoje obaveze plaćamo i onda to ide. Preduzetnik je zadovoljan kad obaveze nisu velike. Onda ih rado i redovno plaća”, rekao je Dušan.

Da li je tako provjeravaće inspektori. Već su krenuli u kontrolu obveznika koji, duže vrijeme, prijavljuju niske, ili čak promete s nulom.