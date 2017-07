Uhapšeno 12 osoba zbog droge

U Tuzli je danas prilikom pretresa na 13 lokacija uhapšeno 12 osoba zbog sumnje da su počinile krivična djela u vezi sa drogom.

Uhapšeni su muškarci čiji su inicijali G.U. /34/, H.F. /33/, M.A. /19/, I.S. /28/, G.O. /29/, K.K. /24/, T.S. /21/, H.D. /31/, A.M. /30/, te ženske osobe M.P. /55/, M.A. /31/ i T.A. /50/, svi iz Tuzle, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Tuzlanskog kantona.

Prilikom pretresa pronađena je određena količina kanabisa, te oružje, minsko-eksplozivne naprave, mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet droge.

Pretrese su, u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom, izvršili pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona po naredbi Opštinskog suda Tuzla.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšena lica će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva.

(Srna)