Udruženje žena žrtava rata sa predstavnicima vlasti Srpske

Do kraja godine usvajanje zakona o zaštiti žrtava ratne torture

Prijedlog Zakona o žrtvama ratne torture sljedeće sedmice naćiće se pred ministrima na sjednici Vlade, a potom pred poslanicima u parlamentu. Najavile su to Božica Živković Railić, predsjednik Uruženja žena žrtava rata Republike Srpske i premijerka Željka Cvijanović, poslije sjednice skupštine ovog udruženja.

To će biti najveće postignuće udruženja koja postoji pet godina i bori se za prava žena koje su proživjele ratne torture.

“Nećete imati priliku da vidite udruženje koje je za pet godina od dna, tame, neprepoznavanja da je za pet godina došlo na sami vrh i da je prepoznatljivo sa ostvarenim pravima u društvu, ne vjerujem da ćete to naći u regionu”, istakla je Božica Živković Railić, predsjednik Uruženja žena žrtava rata Republike Srpske.

“Mi smo procijenjujući novac koji će biti potreban za ovu kategoriju imali različita razmišljanja. Na kraju smo mi rekli da ćemo poći od određenih iznosa kad zakon bude regulisao ta prava na određeni način, kad završimo cijeli taj paket onda ćemo sigurno doći do povećanja”, istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Žene iz udruženja kažu da nije bilo lako da se izbore kako bi se čuo njihov glas, svjedočenja i da dobiju status u društvu koji zaslužuju. Mnoge od njih su u međuvremenu umrle, oboljele i svakodnevno se bore sa traumama.

“Našu strahotu i naše muke, nama to niko platiti ne može. Šta smo mi proživjeli, to samo mi znamo. To ne bih poželjela nikome više”, rekla je Desanka Tegeltija, Udruženje žena žrtava rata RS Brčko distrikta.

“Svakako treba posebno cijeniti njihova svjedočenja, njihovo prisustvo od Haškog tribunala pa do svih međunarodnih institucija. Sigurno nisu pravno vrednovani u ovo vrijeme onako kako treba biti, ali istorija će pokazati da ta njihova svjedočenja govore o nekim činjenicama koje će zadovoljiti potrebu za istinom na ovim prostorima. Dakle, nije istina samo ono što se kroz propagandu uradi, istina je i ono što iznose sami akteri”, istakao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NSRS.

Da bi se čuo glas srpskih žena žrtava ratne torture pomogle su institucije Republike Srpske. U ime podrške i saradnje udruženje žena na skupštini je dodijelilo zahvalnice.