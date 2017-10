Udruženja lica sa invaliditetom ne odustaju od svojih zahtjeva

Odbojkaški klub invalida na korak do nove sale

Članovi gradskih udruženja lica sa invaliditetom su na današnjem okupljanju u Banjaluci ponovili svoje zahtjeve koji se odnose na redovnost isplate naknade za tuđu njegu i pomoć, hitnu izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti i uvođenje lične invalidnine, te naglasili da od njih neće odustati.

Predsjednik Gradskog odbora Udruženja invalida u Banjaluci Radovan Ristić rekao je Srni da su ovi zahtjevi upućeni Vladi Srpske, odnosno Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite.

On je podsjetio da su predstavnici gradskih udruženja lica sa invaliditetom razgovarali sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Draganom Bogdanićem, koji im je, navodi Ristić, dao obećanje da će biti razmotreni njihovi zahtjevi i da će radne grupe pokušati da ubrzaju rad na ovim pitanjima.

“Imamo informaciju da će već sutra na dnevnom redu sjednice Vlade Srpske biti donošenje odluke o redovnosti isplate naknade za tuđu njegu i pomoć, a naredni korak je izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti”, izjavio je Ristić.

On je naglasio da su udruženja postavila jasan uslov da do izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti mora doći do kraja godine.

“Ukoliko primijetimo da se stvari ne odvijaju planiranom dinamikom, ponovo ćemo se okupiti, bez ikakve najave, a postoji mogućnost i organizovanja protesta širom Srpske jer imamo veoma dobru saradnju sa organizacijama u svim lokalnim zajednicama”, naglasio je Ristić.

Lica sa invaliditetom sa područja Banjaluke prvobitno su za danas najavila protestnu šetnju, ali su nakon jučerašnjeg razgovora sa ministrom zdravlja Draganom Bogdanićem od toga odustala i odlučila da organizuju okupljanje članstva na kojem će ponoviti svoje zahtjeve.

Članovi Gradskog odbora Udruženja invalida Banjaluka su Gradska organizacija slijepih, Savez invalida rada grada Banjaluka, te udruženja paraplegičara, distrofičara, gluvih i nagluvih, civilnih invalida i žrtava rata, kao i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica.

Ministar Bogdanić i predstavnici Gradske organizacije slijepih i slabovidih Banjaluka saglasili su se juče da bi Vlada Srpske trebalo da usvoji obavezujuću odluku da naknade za tuđu njegu i pomoć drugog lica ubuduće budu isplaćivane do 20. u mjesecu.

Bogdanić je na sastanku sa predstavnicima ove organizacije izrazio žaljenje što je isplata za tuđu njegu i pomoć kasnila devet dana, te ocijenio da bi donošenje odluke o isplati ove nadoknade obavezala i resorno, ali i Ministarstvo finansija da te obaveze ubuduće budu isplaćivane do 20. u mjesecu.

(Srna)