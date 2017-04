UCI dao zeleno svijetlo: Trka Beograd – Banjaluka u prvoj kategoriji

Još 2015. godine, kada je trka Beograd – Banja Luka ušla u AIOCC otvorena su vrata ka međunarodnim takmičenjima, ali ulazak u prvu kategoriju, UCI potvrđuje najviši stepen kvaliteta Biciklističke trke Beograd – Banja Luka.

Beograd – Banjaluka se nalazi u drugoj kategoriji svjetske biciklističke unije još od svog osnivanja, ova kategorija donijela je uslove za kvalifikacionom trkom za Olimpijske igre u Pekingu, Londonu i Riju, kao i za svjetska prvenstva. Nastojanja da Biciklistička trka Beograd Banja Luka bude dio prve kategorije i najvišeg ranga takmičenja, unazad nekoliko godina intezivirana su i uloženi su mnogi napori kako bi se taj cilj ostvario.

Ispunjeni su svi uslovi još 2013. godine, kad je u pitanju nivo organizacije i kvalitet takmičara koji nastupaju, a glavna prepreka su bile finansije, koje su potrebne kako bi se ispoštovao nagradni fond, koji je znatno veći u odnosu na drugu kategoriju.

Zahvaljujući mnogobrojnim partnerima organizatori su na dobrom putu da ovaj cilj napokon i ostvare. Treba napomenuti da benifite od ulaska u prvu kategoriju imaju domaćini trke, ali i takmičari, a što se tiče takmičara to bi značilo trostruko veći nagradni fond, koji bi iznosio oko 50.000,00 KM i dvostruko veći broj bodova na UCI rang listi, što govori da bi pobijednik trke obezbjedio direktan plasman na Olimpijske Igre u Tokiju 2020.

“Trka prve kategorije je nešto što je san mnogim organizatorima u svijetu. Zadovoljni smo što smo na pragu tog ostvarenja, a kada su u pitanju domaćini, gradovi, dražava ili region, prelazak u prvu kategoriju bi značio prisutnost velikog broja stranih medijskih kuća, turistički značaj trke bi se višestruko povećao, jer na trkama prve kategorije je dozvoljeno da učestvuju Pro Tour ekipe, iste one ekipe koje učestvuju na “Tour de France”, “Giro Italia”… Do sad smo bili odskočna daska za mnoge takmičare koji su željeli da se probiju u svijetu biciklizma i dođu do vrha, a nakon 2018 godine, mi ćemo biti taj vrh biciklizma”m kaže Vladimir Kuvalja, direktor trke.

Na ovogodišnjoj biciklističkoj smotri učestvovaće profesionalne ekipe iz 20 svjetskih zemalja, a učešće će uzeti 170 vozača iz dvadesetak timova međunarodnih biciklista među kojima je Ukrajinac Vitali Buts, koji je prošle godine slavio na dionici koja je vožena od Beograda do Bijeljine, te Italijan Filipo Fortin, član ekipe GM Europa Ovini, koji je prošle godine trijumfovao.

Uz Beograd i Banja Luku na ruti 11. izdanja navećeg sportskog spektakla na dvotočkašima su: Šabac, Obrenovac, Bijeljina, Doboj, Teslić, Tešanj, Derventa, Prnjavor i Laktaši. Podrškom ovih gradova – domaćina još je jednom potvrđen značaj Biciklističke trke Beograd – Banja Luka i prepoznat njen sportski, društveni i turistički potencijal.