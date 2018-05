Učenici se vratili sa ekskurzije, roditelji najavljuju tužbe

Nekoliko roditelja učenika Ekonomske škole, koji su se danas vratili sa ekskurzije iz Italije, razmišlja da tuži Turističku agenciju „Star travel“ koja je oganizovala putovanje. Neke od njih ljuti što je djeci ponuđeno da nastave putovanje iako su im u autobusu izgorjeli i novac i odjeća.

Nema smisla ostajati u takvim uslovima, a ono što se desilo u Italiji, kaže učenik Peđa, nikad neće zaboraviti.

“Većina je bila u panici, jednostavno nisu znali šta ćemo raditi, da li ćemo nastaviti ili nećemo. Ovi što su vodili agenciju su rekli da trebamo nastavljati, ali, međutim, većina nas nismo bili saglasni s tim i tražili smo da se vratimo kući”, priča učenik Peđa Hadžidedić.

To je i bila jedina opcija u takvim okolnostima, kaže Slavko Milanović. Priča da se sa kćerkom čuo odmah nakon nesreće i da je plakala svo vrijeme.

“Evo vidite u 9:05 dijete je plakalo. Evo, vidi se poruka dolje. Za osudu je poslije dvega toga da agencija koja je uzela pare, da ne zna tu istu djecu zadržati na okupu, već, da ne kažem, smjestili ih kao u Crveni krst. Izgorjele su im pare, izgorjelo im je sve, mislim da tu treba agenciju pritegnuti”, kaže Slavko Milanović, otac učenice Ekonomske škole.

Iz Turističke agencije “Star travel” kažu da su sve uradili po zakonu i veoma brzo. Tvrde da su djecu smjestili u hotel, a ne u Crveni krst, kako su pojedini mediji prenijeli. Danas poručuju da su đacima dali da izaberu, nastavak putovanja ili povratak kući i da nema govora o bilo kakvom pritisku na nekog od njih da mora nastaviti matursku ekskurziju. O materijalnoj šteti će, kažu, kad dođe na red. Čuli su da neki planiraju tužbe ali za njih, kažu u agenciji, nema osnova.

“Pa, ja ono što mogu da kažem jeste da smo se svi potrudili da prije svega reagujemo kao ljudi. Pa onda i sve ostale stvari koje smo rješavali. Zaista nemam komentar na to. Mi smo ovdje na terenu i tri dana i tri noći radimo da sve to koliko-toliko ublažimo. I možemo da kažemo da smo neke stvari uspjeli da riješimo u rekordnom roku”, kaže Biljana Čigoja, direktor Turističke agencije “Star travel”.

Ima i onih koji ne razmišljaju o tužbi. Vladica ilić kaže da je najvažnije da su djeca živa i zdrava i da su oni koji su htjeli bezbjedno doputovali kući.

“I sada mi je najvažnije da se djeca vrate. Oni koji ne žele da se vrate neka im je sa srećom. A to šta će biti dalje ja stvarno ne znam niti me interesuje. Mene interesuje da se meni moje dijete vrati zato što ono to želi. I za mene su tu sva priča završava”, kaže roditelj Vladica Ilić.

Nesreća se dogodila u mjestu Lido di Jezolo nadomak Venecije. Motocikl koji je 50-ak metara dalje udario u automobil odbio se i podletio pod autobus sa banjalučkim učenicima. Rezervoar je pukao i došlo je do plamena koji se proširio. Srećom, svi su uspjeli da izađu na vrijeme iz autobusa.