Ubio rođaka kocem, dobio sedam i po godina zatvora

Milomir Perović (58) zvani Mića iz sela Grivci kod Rogatice osuđen je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na sedam godina i šest mjeseci zatvora, jer je u prekoračenju nužne odbrane ubio rođaka Milanka Orašanina (55).

Prema presudi, ubistvo je počinjeno 16. februara 2014. godine oko 17.30 časova na lokalnom putu u Grivci kod Rogatice. Tog dana Perović i Orašanin su se posvađali, a zatim i potukli. U presudi se navodi da je Perović tokom tuče kocem u glavu snažno udario Orašanina i nanio mu teške povrede od kojih je umro. Utvrđeno je da je smrt Orašanina nastupila zbog polomljene lobanje i nagnječenja mozga.

U obrazloženju presude se navodi da je sud cijeneći sve dokaze utvrdio da je dokazano da je optuženi počinio ubistvo.

– Prilikom odmjeravanja kazne u obzir je uzeto to da je optuženi djelo počinio u prekoračenju nužne odbrane. Kao olakšavajuće okolnosti uzete su činjenice da on nije osuđivan i da je porodičan čovjek, kao i to da je oštećeni doprinio događaju – navedeno je u presudi.

Dodaje se da sud otežavajućih okolnosti kod Perovića nije našao.

Ovo je prvostepena presuda protiv koje odbrana i tužilaštvo mogu da ulože žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Mještani sela Grivci ispričali su da su Orašanin i Perović rođaci, ali su se i pored toga često svađali.

– Oni su se kobnog dana po ko zna koji put žestoko posvađali i potukli kada su se sreli na putu. Udarali su se svim i svačim. Perović je u jednom momentu kocem u sljepoočnicu pogodio Orašanina i oborio ga. Tad su prekinuli tuču i razišli se. Međutim, Orašanin je kasnije podlegao i tek tada je ubistvo i otkriveno, a Perović uhapšen – ispričali su mještani sela Grivci odmah nakon zločina.

Prema njihovim riječima, Orašanin je živio sa bratom s kojim je jedno vrijeme bio u svađi i zavadi.

Sukob

Mještani Grivce kod Rogatice nakon zločina su pričali da se Milanko Orašanin često svađao sa Milomirom Perovićem, a razlog je žena.

– Orašanin je bio umislio da ga je supruga ostavila zbog Perovića pa ga je često napadao zbog toga. Međutim, istina je drugačija. Ona ga je ostavila ranije i otišla u Rogaticu, gdje se ponovo udala i živi sa drugim čovjekom – rekao je jedan od mještana.

