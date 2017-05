Ubila se pred ocem i bratom zbog raskida

“Tata je pištolj stavio na sto. Kristina je htjela da puca, ali joj tata nije dao. Onda je tjerala mene da ga pitam, pa je pristao. Izašli smo na poljanu ispred kuće. Sestra je opalila metak u vazduh, a onda pitala tatu: “Je l’ ima još metaka?” On joj je rekao da ima još jedan u cijevi.Ne znam kako se to dogodilo. U sekundi je usmjerila pištolj na čelo i pucala. Pala je kao svijeća”.



Ovako Nenad Aleksandrović (14) opisuje trenutak kada se njegova sestra Kristina (15), iz Malajnice kod Negotina, u nedjelju poslije ponoći, ubila naočigled porodice. Samoubistvo je po svemu sudeći počinila zbog – neuzvraćene ljubavi!

Kristina je, veli Nenad, nedavno raskinula sa dečkom. O tome, međutim, njeni ukućani ništa nisu znali. Navodno, učenica prvog razreda Poljoprivredne škole “Rajko Bosnić” na Bukovu kod Negotina, o momku je “ćutala kao zalivena”.

– Od drugova sam čuo za tu vezu. Kristina mi ništa o tome nije pričala. Poslije su njene drugarice rekle da nije mogla da se pomiri sa tim što su raskinuli. Poslala mu je na vajber poruku “Hoću da budem samo sa tobom” – priča Nenad, dok nam pokazuje mjesto gdje se djevojčica ubila.

Te noći je Kristina, kaže on, uporno insistirala da joj otac Zorislav Đorđević da pištolj. On to, međutim, nije želio. Na kraju su ga zajedno ubijedili da im dozvoli da pucaju iz “tetejca”, kalibra 7,62 milimetra. Nakon što je pucala sebi u glavu, otac i brat su Kristinu unijeli u kuću, ali ona više ni riječ nije mogla da izusti. Na kućnom pragu su ostali krvavi tragovi pored kojih rodbina i drugovi pale svijeće.

Djevojčicina baka pali sveću pored mjesta gdje se dogodila tragedija.

– Metak je prošao kroz obje sljepoočnice. Da je Nenad bio pored, a ne iza nje, mogao je i on da nastrada – pričaju nam drugovi ove djece.

U kući, u jednom od zaselaka Malajnice, brdsko-planinskog sela u opštini Negotin, zatičemo Kristininog djeda Svetislava Aleksandrovića (86), oca njene majke Lidije.

– Čuo sam pucanj. Samo jedan, ali nisam bio siguran iz kog pravca dolazi. Ne znam zašto je to uradila – kroz plač kaže Svetislav.

I Desanka Đorđević, Kristinina baka sa očeve strane, kaže da nije očekivala da njena unuka digne ruku na sebe.

– Živim na suprotnom kraju Malajnice, na Pernječu. Unuka mi je dolazila prošle nedjelje i bila je vesela. U školi je imala dobre ocjene. Sin mi se još nije vratio iz policije. Ne znamo ni zašto je to uradila, ni šta se dešava. Snaja je otišla do grada da kupi sve što je potrebno da ispratimo Kristinu – kaže nesrećna žena.

OTAC IM DAVAO ORUŽJE

Zorislav Đorđević često je svojoj djeci davao pištolj da pucaju. Kristina je, kaže njen brat, pucala i prije ove kobne noći, a dječak znatno češće. Odakle Zorislavu pištolj, ukućani ne znaju da kažu.

PRIJETI MU 12 GODINA ROBIJE

OCU pokojne djevojčice je određena mjera zadržavanja do 48 sati zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti. Zaprećena kazna za ovo djelo je, inače, od dvije do 12 godina zatvora.

(Novosti)