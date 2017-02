Ubila Kimovog polubrata za 90 dolara, mislila da je podvala

Ženi osumnjičenoj za smrt Kim Džong Nama plaćeno je 90 dolara za ubistvo, a vjerovala je da je riječ o podvali, navode vlasti Indonezije, javlja AP.

Uhapšena Indonežanka Siti Aisjah (25) kaže da su joj dali keš da Kim Džong Namu u dijelu podvale u rijaliti emisije na lice razmaže “bebi ulje”.

Zamjenik ambasadora Indonezije u Maleziji Andrijano Ervin pričao je sa njom pola sata, piše BBC.

“Samo je uopšteno rekla da joj je neko rekao da to uradi. Rekla je sa su to bili ljudi koji su izgledali kao Japanci ili Korejci. Kako kaže, ta osoba joj je dala 400 ringitsa (oko 90 dolara) da to uradi. Rekla je da je to kao ulje, kao bebi ulje”, kaže Ervin.

Osim toga, zvaničnici Vijetnama sastali su se sa njihovom državljankom Doan Ti Huong koja je druga osumnjičena za smrt Kim Džong Nama, ali ništa sa tog sastanka nije objavljeno.

Kim Džong Nama, brata sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, napale su dvije žene na aerodromu u Kuala Lumpuru 13. februara kada su ga, kako su mediji prvo prenijeli, isprskale hemikalijom po licu. Poslije je objavljeno da su mu hemikaliju razmazale rukama po licu.

Riječ je o nervnom agensu VX, a sve pokazuje da je za to odgovoran zvanični Pjongjang.

Nervni agens je nema ukus ni miris, a u Konvenciji o hemijskom oružju je navedeno da je zabranjeno njegovo korišćenje, osim za istraživačke, medicinske i farmaceutske potrebe.

Svjetski mediji ubistvo Kimovog polubrata upoređuju sa smrću bivšeg ruskog agenta Aleksandra Litvinjenka u Londonu 2006. godine, kada je bio otrovan radioaktivnim polonijumom, iza čega navodno stoji Vladimir Putin.

Stručnjaci navode da su oba tipa atentata veoma skupi načini za ubistvo i da oba pored toga znače i poruku za sve one koji se mogu smatrati neprijateljima organizatora zločina.

Kim Džong Nam (45) je, prema izveštajima ljekara, preminuo od posljedica srčanog udara, a prethodno je doživio stanje šoka, zbog tretmana hemikalijom.

(Agencije)