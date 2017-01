Ubica 39 ljudi u Istanbulu ipak nije nosio kostim Djeda Mraza? VIDEO

Sudeći po najnovijem snimku koji se pojavio u javnosti, poslije terorističkog napada u Istanbulu u kome je ubijeno 39 ljudi, ubica ipak nije bio obučen u kostim Deda Mraza!

Na snimku se vidi trenutak kada napadač počinje da puca prije ulaska u klub. Muškarac je u crnoj odjeći sa kapuljačom na glavi, a na snimku se vidi trenutak kada puca oko sebe i kada meci rikošetiraju o automobile na ulici prije nego što je utrčao u klub. Ministar unutrašnjih poslova Turske Sulejman Sojlu izjavio je da je potraga za napadačem na istanbulski klub Reina i dalje u toku.

“Potraga za ‘teroristom’ je i dalje u toku. Policija je pokrenula neophodne operacije. Nadamo se da će (napadač) uskoro biti uhvaćen”, rekao je Sojlu, javlja AFP, a prenosi RSE.

Najmanje 39 ljudi je ubijeno, a 40 je ranjeno u oružanom napadu u Istanbulu tokom dočeka Nove godine, prenijeli su danas turski mediji. Guverner Istanbula Vasip Šahin rekao je da se radi o terorističkom napadu, ali nije precizirao ko ga je izveo.

Kako mediji prenose, vjeruje se da je azilant koji je bio odjeven kao Deda Mraz, otvorio vatru u noćnom klubu tokom novogodišnje poslave.

Bullets ricochet outside #Reina nightclub where dozens were killed by gunman at New Year’s Eve party in Istanbulhttps://t.co/WRiSlgmTev pic.twitter.com/Bty3lfncxT

