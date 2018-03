U zgradi plaćaju vodu i za kućne ljubimce

U Beogradskoj 13, u banjalučkom naselju Borik, voda se od nove godine naplaćuje i kućnim ljubimcima, tačnije, njihovim vlasnicima.

Zajednica etažnih vlasnika je odlučila – pas je kao član porodice, pa se računa da toliko vode i potroši. Porodica Bundalo, zbog psa Paka sada vodu plaća 18, umjesto 12 maraka mjesečno. Kažu – to je, ipak, previše.

“Nije realna cijena, zato što, recimo, oni njega tretiraju kao čovjeka, kao da je odrasla osoba. Sad, on i ja se ne možemo porediti, ne može se ni dijete sa njim porediti. Mislim, ako već poredimo nešto. Niko nije protiv toga da se nešto plati. Pa dva mjeseca ga ne kupaš. Sad po snijegu ga ne kupamo nikako, samo mu noge obrišemo. Čak, uzmemo one salvete, vlažne, pa mu često brišemo. Oni se inače ne kupaju često”, objašnjava vlasnica psa Rada Bundalo.

Osim vode, stanari će, ubuduće, plaćati i pola marke mjesečno za psa u liftu. Dragoje i Ana, kažu da nemaju ništa protiv ljubimaca u zgradi, ali da vlasnici za njih moraju da plaćaju troškove.

“Do pretprošle godine mi nismo imali kućnih ljubimaca, i sad u zadnjih godinu dana, povećala se potrošnja vode. Vidi se da se troši. Znači, kupa se. Povećava se broj članova, i voda se troši. I ja sam za to da se plaća. Ko želi da drži kućnog ljubimca, neka plati”, kaže Dragoja Šubić.

“Ja sam prva govorila da to treba tako. Nekad se znalo ući u lift, pa se ispiškio, pa ovo, pa ono. Nije to upitanju samo šest maraka, jer to je pošlo sve više i više ih. Mora neki red biti. To je luksuz, a luksuz se plaća”, misli Ana Lapajne.

Udruženju za zaštitu životinja ta praksa se nimalo ne sviđa, a pravnici kažu da vlasnici kućnih ljubimaca treba da plaćaju neku vrstu takse, ali po mnogo razumnijim cijenama. U Gradskoj upravi poručuju da odnose i pravila u stambenim zgradama uređuje isključivo zajednica etažnih vlasnika i da u to ne mogu da se miješaju.