U Srpskoj toplije vrijeme od petka

Toplije vrijeme sa jutarnjom i dnevnom temperaturom vazduha iznad nule u Republici Srpskoj može se očekivati od petka, 3. februara, izjavio je Srni meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Draško Rudan.Rudan je rekao da će sutra uveče u nižim krajevima padati kiša koja će se lediti pri tlu, dok se u višim predjelima očekuje snijeg.

U Srpskoj će danas biti pretežno sunčano, osim na sjeveru, sa najvišom temperaturom vazduha od nula do pet stepeni, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi meteorologa, sutra ujutro biće hladno sa umjerenim mrazom i temperaturom vazduha od minus 10 do minus pet, na jugu oko dva stepena, a u višim krajevima oko minus 13 stepeni Celzijusovih.

Tokom dana biće suvo, samo ponegdje ne sjeverozapadu može biti zrnastog snijega ili slabije kiše. U noći se očekuje jače naoblačenje sa sjeverozapada koje će donijeti ledenu kišu, a na planinama slab snijeg.

Najviša temperatura vazduha biće od jedan do sedam, na jugu oko 11 stepeni Celzijusovih.

Oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom biće i u srijedu, 1. februara, naročito prije podne, u drugom dijelu dana padavine će prestati, osim na zapadu.

Jutarnja temperatura biće od minus dva do tri, na jugu oko pet, a najviša dnevna od nula do šest, na jugu osam stepeni Celzijusovih.

Kiše i snijega ponegdje će biti i u četvrtak, 2. februara, prije podne. Temperatura u jutarnjim časovima biće od minus dva do četiri, na jugu do šest, a najviša dnevna od dva do devet, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Od petka pretežno oblačno vrijeme sa jutarnjom i dnevnom temperaturom vazduha koja će imati pozitivne vrijednosti. Slaba kiša moguća je u Hercegovini i gornjem Podrinju.