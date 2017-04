U RS 12.000 radnika čeka povezivanje staža

Zbog poreza i doprinosa koji im nisu uplaćeni, jer su im firme završile u stečaju ili likvidaciji, armija radnika u Srpskoj ne može u penziju. Naša ekipa je sabrala koliko ih čeka na doplatu staža.

Oko 12.000 radnika u Srpskoj, čija su preduzeća privatizovana, otišla u stečaj i likvidirana, čekaju da im država doplati staž kako bi mogli mirne duše u penziju. Među njima je i Obrena Mušić, radnica nekadašnje “Fruktone”. Ima nepunih 30 godina staža, od toga uplaćenih 19 i po godina.

“Trebalo je već biti rješeno odavno. Po njihovih tih 60 godina, međutim, nije. Sad su mi poslali dopis da mi, koji imamo tako staža i 54. godište, nećemo u penziju do 2019.godine. Tako da još dvije godine”, objašnjava Obrena Mušić.

Ove godine Vlada je u budžetu planirala tri miliona maraka za zbrinjavanje radnika. Na red su došla preduzeća koja su u stečaj otišla 2011. godine. Tada je na ulici završilo oko 5.500 radnika. Za njih je potrebno obezbijediti oko 22.500.000 maraka za povezivanje staža. Silni milioni će biti potrebni da država sve radnike iz propalih preduzeća pošalje u zaslužene penzije.

“Prema našim procjenma, završno sa 31. decembrom 2016.godine, to je negdje oko 51 milion koji zahtjevaju. E, sad, to može biti odstupanje do pet odsto, zavisno da li su svi zahtjevi osnovani, da li su došli u prioritetnu uplatu. Recimo, prošle godine su riješeni radnici iz 119 preduzeća, ali iz jednog preduzeća tri radnika, kojima je to bio uslov za starosnu penziju, dok ostali radnici nisu koji čekaju redosljed”, rekla je Mira Vasić, pomoćnik ministra rada RS.

U posljednjih 13 godina, iz budžeta RS izdvojeno je 176 miliona maraka za doprinose za penzijsko-invalidsko osiguranje i za osiguranje od nezaposlenosti. Taj iznos bio je dovoljan za socijalno zbrinjavanje 60.540 radnika iz 401 preduzeća. U starosnu penziju, po zahtjevima za pojedinačne uplate, otišlo je 6.792 radnika iz propalih preduzeća.