U Priječanima se nadaju da im neće preoteti naziv ulice “9.januar”

Nadamo se da nam niko u Banjaluci neće preoteti naziv ulice- složno poručuju mještani ulice “9. januar” u Priječanima, nekih 10-ak kilometara od centra grada.

Oni su se tog naziva, kažu, sjetili mnogo prije inicijative predsjednika Republike, da svaki grad ili opština u Srpskoj jednoj ulici ili trgu da to ime. Ukoliko bi do promjena došlo, teško, kažu, da bi opet bili tako maštoviti.

“Pa ne znam, pošto je ona prva određena da bude ta ulica. E sad to je do vlasti, ali što se tiče mene, ja ne bih bio za to da se mijenja”, rekao je Dušan Bajić iz Priječana.

“Mislim da se ne bi složili. Zašto? Pa mi smo prvi ovdje dali ime, mislim glupost je da se mijenja. Pošto smo mi prvi od svih dali, sad mi je nešto nelogično da se mijenja”, rekla je Dijana Blagojević.

Mještani kroz šalu pričaju da na njih, prije šest godina, kada su ulicu imenovali po 9. januaru, i to prvi u RS, niko nije obraćao pažnju, da bi aktuelni postali tek kada je priča o proslavi Dana Republike dobila na značaju. Zato se nadaju da će im tek stečena slava donijeti nešto korisno.

Mještani ulice “9. januar” u Priječanima, kažu da im je žao što za njihovu ulicu malo ko zna, i što, iako je nazvana po tom značajnom datumu, nema asfalt i rasvjetu.

Predsjednik mjesne zajednice je optimističan. Sa gradskim vlastima su, kaže, pregovarali, i dogovorili da se ulica asfaltira naredne godine. Kao jedan od problema navodi i to što ulica nije ucrtana na mapi Banjaluke, jer putevi u Priječanima još nisu kategorizovani. Uzda se u obećanja gradske uprave, da će ulica “9. januar”, ostalim gradovima i opštinama u Srpskoji , i izgledom moći da posluži kao primjer.

“Bilo je kasno za ovogodišnji budžet, ali imamo obećanja da će se već sa početkom građevinske sezone i to odraditi, tako da će ulica ovog naziva i značenja dobiti malo bolji i ljepši izgled”, rekao je Darko Škobić, predsjednik mjesne zajednice.

Ulica je dobila naziv “9. januar”, jer istu krsnu slavu slavi većina porodica koje u njoj žive. Danas, kao i tada, odlučni su da sačuvaju njen naziv, pa pozivaju gradske vlasti da ništa ne mijenjaju.