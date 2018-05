U ponedjeljak sunčano i toplo, do 32 stepena

Sunčano i toplo, do 30 stepeni C

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo, a pljuskovi će se javljati samo ponegdje tokom popodneva u planinama na istoku.

Ujutro će biti pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske. Minimalna temperatura vazduha biće od devet do 16, na jugu do 20 stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 27 do 32, a u višim predjelima do 23 stepena Celzijusova. Tokom dana nastavlja se sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevni razvoj oblaka.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometerološkog zavoda.

U utorak, 29. maja, biće pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz dnevni razvoj oblaka. Popodne na jugu i zapadu prolazno naoblačenje koje donosi povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 27 do 33 na jugoistoku, u višim predjelima do 24 stepena Celzijusova.

U srijedu, 30. maja, biće promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme. Tokom popodneva na jugoistoku, zatim i na zapadu povremeni pljuskovi sa grmljavinom. Pljuskovi će biti češći u brdsko-planinskim predjelima, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače padavine. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 27 do 32, a u višim predjelima do 22 stepena Celzijusova.

U četvrtak, 31. maja, ujutro će biti promjenljivo oblačno uz pokoji pljusak na sjeveru. Tokom dana jači razvoj oblaka donosi pljuskove sa grmljavinom sa mogućnošću i nepogoda sa gradom, najprije na jugoistoku, a do večeri i u većini krajava. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 25 do 30, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Temperatura izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 11, Han Pijesak 19, Kalinovik 22, Mrakovica, Manjača i Nevesinje 23, Sokolac i Kneževo 24, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad i Gacko 25, Istočno Sarajevo, Šipovo, Krupa na Vrbasu, Majevac, Srebrenica, Livno i Ribnik 26, Bileća, Sarajevo i Bugojno 27, Novi Grad, Srbac, Rudo, Foča 28, Banjaluka, Tuzla i Prijedor 28, Zvornik, Bijeljina i Doboj 29, Trebinje i Višegrad 30 stepeni Celzijusovih.

