U planu luksuzno naselje na Ukrini kod Dervente

Pod kodnim nazivom “Almman waterfront Ukrina resort”, investiciona kompanija iz Dubaija, Almman International Investments Ltd, udruženim sredstvima sa ulagačima iz Kuvajta planira izgradnju luksuznog apartmanskog naselja na obalama rijeke Ukrine kod Dervente.



Kako prenosi seebiz.eu planirano je da na površini od preko 16 hektara nikne 420 luksuznih apartmana, 80 vila, restorani, lub, spa i fitnes centar i vodeni park.

“EuroBlic” je ranije pisao o interesovanjima Arapa za kupovinu zemljišta na ovom području na području mjesta Miškovci, uz rijeku Ukrinu. Mještani, koji žive na ovom području, izjavili su da nisu spremni da prodaju svoju zemlju Arapima, ali da ima dosta napuštenih parcela i strpe kakva će biti njihova sudbina.

Kako navode u kompaniji Almman International Investments Ltd projekat je u ranoj fazi planiranja. Do kraja 2017. kompanija Almman International Investments Ltd. sa kuvajtskim investitorima, planira kupovinu potrebnog zemljišta u naselju Miškovci, na potezu između magistralnog puta i rijeke Ukrine.

– Po završetku, Almman Waterfront Ukrina Resort donosiće priliv od oko 200 miliona US dolara godišnje za grad Derventu i Republiku Srpsku – uvjeravaju u ovoj kompaniji, a prenosi seebiz.eu.

(EuroBlic)