U ovim godinama žene najviše uživaju u seksu

Seksualni zenit žene nastupa u njenoj 33. godini – tako barem tvrde istraživači koji su sproveli anketu nad 1.000 žena i pitali ih kada je seks zapravo počeo da im bude dobar. Većina je rekla da su upravo ovo godine kada su počele da uživaju.



Zašto je to tako? Dvadesete bi trebalo da su idealne za seks – navodno nemate nikakve brige, mladi ste, zdravi, lijepi, bez većih obaveza. To su godine kada ćete imati najviše slučajeva seksa za jedno veče, kada ćete imati prijatelje sa povlasticama, prvu ozbiljnu vezu na korak do braka. Tada ćete se vjerovatno i vjeriti. Ali, uprkos tome, seks neće biti dobar!

Tek u 33. seks postaje bolji, što je čudno kada se uzme u obzir da većina žena tad rađa prvo dijete, i balansira između posla, djeteta i braka. Pa ipak, tada se uživa i u seksu.

Moguće je da je to zato što oko 30 odsto žena ne može da doživi orgazam penetracijom, pa su svi ti seksovi za jedno veče zapravo potpuno besmisleni s njihove tačke gledišta. Tek kada se žena opusti i postane samouvjerena, sigurna u sebe i svoje tijelo, dolazi i opuštenost u seksu, a sa njom i orgazmi. A to se ne dešava mladim djevojkama koje žele da se dokažu na svakom polju – i na fakultetu, i na poslu, i među drugaricama. Čak i same žene su u jednoj drugoj anketi rekle da su se najsamouvjerenije u životu osjećale u svojim tridesetim godinama. I to je logično. Tada smo preko glave preturile dosta toga, i naučile da ne brinemo zbog sitnica zbog kojih smo se kidale kada smo imale 20 godina.

Žena od 20 godina u seksu uglavnom, kažu ankete, želi da zavede. Ona brine kako izgleda u svakoj pozi, plaši se da ne ispušta čudne zvukove i vodi računa o izrazu lica. Žena od 30 godina želi samo da se ona i partner dobro provedu, a propratne sitnice je ne zanimaju. A baš takav stav, kažu, dovodi do dobrog seksa!

