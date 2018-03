U otvorenom pismu optužuju Miću Mićića, prijete blokadom Bijeljine

U otvorenom pismu sindikalci Poljoprivrednog dobra “Semberija” optužuju gradonačelnika Miću Mićića da im se miješa u rad.

Podsjećaju ga da to nije u njegovoj nadležnosti, jer ugovor o koncesiji nije potpisan sa gradom Bijeljina već sa Vladom Republike Srpske. Stavljaju mu na teret da namjerno povlači sa sjednica skupstine grada odluku o davanju zemljišta u zakup, prijete blokadom Bijeljine i pitaju ga zašto želi da ostavi bez hljeba 150 radnika i njihove porodice.

“Gospodine Mićiću, bolje da kažete građanima Semberije i poljoprivrednicima zašto ste povukli sa posljednje sjednice Skupštine grada Bijeljina odluku o davanju 240 hektara poljoprivrednog zemljišta u zakup. Da li to zemljište koriste ljudi bliski Vama i to bez nadoknade? Ukoliko nastavite sa neopravdanim napadima na PD Semberija, samim tim i na radnike, bićemo primorani da izvedemo ljude i mehanizaciju i blokiramo grad”, ističe se u otvorenom pismu gradonačelniku Bijeljine.

Nikoga nisam napadao i ne znam o čemu se radi, to su gluposti, odgovara prvi čovjek Bijeljine. Odluka o davanju poljoprivrednog zemljišta u zakup, naći će se, obećava, na narednoj sjednici.

”Mi smo imali ovdje sastanak u ministarstvu, dogovorili se da će na prvu sljedeću sjednicu ići to, da zajednička komisija sprovede dodjelu zemljišta i da uvođenje u posjed radi ministarstvo, zato što je to njihova zemlja, nema nikakve veze sa mnom. Tu priču da neki moji prijatelji to rade – ja ne znam ko radi, niti ja dajem zemljište. Toliko tu neistina ima. Spreman sam da dođem, priča gluposti o blokadi, neka blokira šta ja imam s tim”, rekao je Mićić.

Zašto je došlo do konflikta između sindikalaca poljoprivrednog dobra i gradonačelnika, ne zna ni ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić.

“Ne znam, nisam upućen u to”, kratko kaže Mirjanić.

Autor otvorenog pisma predsjednik sindikalne organizacije Dragoljub Milovanović nije bio raspoložen za komentare. U kratkom telefonskom razgovoru nam je poručio da se sindikalci moraju konsultovati šta im je činiti, te da je njihov jedini cilj da sačuvaju “Semberiju” i 150 radnih mjesta.