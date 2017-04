U njemačkim gradovima automobili neće moći da voze brže od 30 na sat?

Njemački Savezni zavod za životnu sredinu predlaže da se u svim gradovima brzina vožnje ograniči na 30 kilometara na sat.

Trideset na sat? U zemlji koja živi od automobila i za automobile? Ali prijedlog ne samo da nije šala, već dolazi od jedne državne institucije – Saveznog zavoda za životnu sredinu.

“Ograničenje od 30 kilometara na čas treba da važi u svim ulicama u gradovima“, rekla je predsjednica zavoda Marija Kraucberger.

To je dio strategije koju je zavod nazvao “Grad sutrašnjice“. Da je samo do njih, ograničenje bi bilo uvedeno već do 2020. godine. Pri tome je zaštita životne sredine samo jedan od ciljeva. Sporija vožnja bi, izvjesno, značila manje nesreća, posebno teških, ali u zavodu tvrde da bi i saobraćaj bio protočniji, te da bi se na cilj stizalo jednako brzo kao i danas, kada je ograničenje u gradovima po pravilu 50 na sat.

U Ministarstvu saobraćaja nisu oduševljeni prijedlogom. Tamo kažu da bi se tako neopravdano usporavao saobraćaj na glavnim ulicama i podsjećaju da već i sada lokalne samouprave mogu, gdje nađu za shodno, da uvedu zone u kojima je ograničenje 30 na sat.

(DW)