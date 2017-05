U kladionicama duplo veće šanse za opoziv Trampa nakon smjene u FBI

Tramp potpisao budžet vrijedan trilion dolara, miran do septembra

Poslije smjene direktora Federalnog istražnog biroa (FBI) Džejmsa Komija koja je uzdrmala Vašington, u kladionicama raste pomama da bi američki predsjednik Donald Tramp eventualno mogao da bude opozvan.

Klađenje na to da bi mogla da bude pokrenuta procedura opoziva predsjednika SAD gotovo se udvostručilo, sa 33 odsto na 60 odsto opklada na tu temu, izjavio je Luis Dejvi, portparol irske onlajn kladionice “Pedi Pauer”.

“Do sada nismo imali takvu vjerovatnoću o opozivu Trampa od početka njegovog mandata”, rekao je Dejvi.

Tramp je izložen osudama poslije smjenjivanja Komija, koji je nadgledao istragu veze Trampovog predizbornog tima s ruskim vlastima.

To smjenjivanje je podsjetilo na to što je 1973. godine predsjednik SAD Ričard Nikson smijenio specijalnog tužioca, zaduženog za istragu afere prisluškivanja demokrata “Votergejt” i drugih skandala tokom njegovog mandata. Nikson, kome je prijetilo smjenjivanje, godinu dana kasnije je podnio ostavku kao jedini u istoriji SAD koji je to učinio.

Analitičari smatraju da ništa ne ukazuje da kladioničari imaju dobru osnovu za svoje tvrdnje, uz ocjenu da vjerovatnoća opoziva Trampa predstavlja samo stav dijela američke javnosti.

Činjenica da Trampovi republikanci kontrolišu Kongres ukazuje na to da je realno mala vjerovatnoća da bi mogao biti pokrenut opoziv Trampa.

