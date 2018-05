U Gradišci otkrivena bista Dušanu Subotiću

Potomci Dušana Subotića dočekali su otkrivanje njegove biste u Gradišci uz aplauz i suze. Bio je običan otac i deda za jedne, a za druge narodni heroj koji je išao ispred svog vremena. Njegova unuka Dušanka kaže da ga nikada neće zaboraviti. Sada to neće ni cijela Gradiška.

“Ja se sva tresem od uzbuđenja. Toliko sam ganuta… To što će neko da prošeta ovdje parkom pa da vidi, pa da se sjeti, naročito u ova neka zla vremena. Opet, za srpski narod su došla neka zla vremena, ali mi se nadamo boljem”, kaže Dušanka Subotić, unuka Dušana Subotića.

A upravo u zla vremena, prota Dušan Subotić je svome rodnom gradu donio velika djela. Prvi je spojio dvije savske obale i sagradio hram. Neumorno je radio na obnovi crkava i škola. Koliko je povjerenje narod imao u njega, govori činjenica da je pet puta biran za narodnog poslanika Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije. Gradišku zbog toga danas posmatra s jednog od najljepših mjesta u gradu.

“Danas smo mu poklonili jedno od najljepših mjesta u našem gradu. To je jedna naša odluka da se odužimo proti Subotiću za njegovo duhovno, društveno i građevinsko djelovanje na prostoru opštine Gradiška u njegovom vremenu”, rekao je Zoran Adžić, načelnik opštine Gradiška.

Njegovo vrijeme je nasilno završeno, dodaje načelnik Adžić. Nekoliko dana nakon formiranja NDH, ustaške vlasti uhapsile su Dušana Subotića.

Prota i narodni poslanik Dušan Subotić uhapšen je u Gradišci a zatim je prebačen u banjalučku tvrđavu Kastel. Tamo je doživio strašna mučenja sve dok ga ustaše na današnji dan 1941. nisu ubile a njegovo tijelo bacile u rijeku Vrbanju. Njegovi posmrtni ostaci vraćeni su u Gradišku a veliki broj vjernika ispratio ga je na vječni počinak. Svi oni danas, otkrivanjem ove biste željeli su da mu izraze zahvalnost za njegovo djelo i njegove zasluge koje je uradio ne samo prema svome rodnome gradu nego i prema čitavom srpskom narodu.

Da zasluge Dušana Subotića ne dožive zaborav, pobrinuo se književnik Darijo Drinić. Kaže, da se od djetinjstva, divio njegovoj hrabrosti.

“Ja sam još kao gimnazijalac odlazeći u gradsko groblje uvijek bio zaintrigiran onim natpisom vrlo smjelim, to se mora priznati u to vrijeme, gdje je stajalo na bijeloj ploči od venčačkog kamena “Prota i narodni poslanik, ubijen od ustaša 5. maja u selu Vrbanja kod Banjaluke”. Tako poluiskrivljen, polusrušen spomenik me je uvijek čudio – pa ko je sad taj prota i narodni poslanik, a kad se prota počeo otkrivati zaista se vidjela širina i slojevitost te ličnosti”, govori Drinić.

Širinu i slojevitost Dušana Subotića mogu otkriti i svi oni koji posjete izložbu u Galeriji Zavičajnog muzeja Gradiške ili pogledaju film “Gradiški proto” autora Milana Pilipovića. Knjiga i film o životu i radu Dušana Subotića će nakon Gradiške biti predstavljeni širom Republike Srpske i Srbije.